FIFA 23, Xbox Game Pass ve EA Play'e Ekleniyor!

Xbox Game Pass Ultimate ve EA Play aboneleri için beklenen haber geldi. EA, FIFA 23'ün önümüzdeki hafta her iki servise de katılacağını duyurdu.

EA'den geçtiğimiz süreçte çeşitli eski FIFA oyunlarının sunucularını kapattığını açıklamıştı. Şimdi ise şirket, FIFA 23'ün 16 Mayıs'ta Xbox Game Pass Ultimate ve EA Play'de yerini alacağını doğruladı.

FIFA 23, 16 Mayıs'ta Xbox Game Pass Ultimate ve EA Play'e Geliyor

Geçen yılki sürümde olduğu gibi FIFA 23 aynı anda Game Pass hem de EA Play'de olacak. Yeni Volta Football, Pro Club modu ve FIFA Ultimate Team gibi vakit geçirebileceğiniz birçok mod bulunuyor. Ayrıca bu yıl AFC Richmond ve Ted Lasso da oyundaki yerini alıyor.

FIFA 23 önümüzdeki hafta Xbox Game Pass Ultimate ve EA Play'de yerini aldığında oynamayı planlıyor musun? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.