FIFA Tarihinde İlk Kez Bir Kadın Futbolcu Kapak Yıldızı Oluyor

EA, Aralık 1993'te Sega Mega Drive/Genesis'te piyasaya sürülmesinden bu yana geliştirdiği FIFA serisinin yenisi olacak olan FIFA 23'ü bu yılın sonbahar aylarında piyasaya sürecek. Serinin yeni oyununa dair en önemli gelişme, ilk kez bir FIFA oyununun kapak yıldızı kadın bir futbolcu olacak.

Gelecek yıl EA, EA Sports FC'yi başlatmak için futbolun yönetim organı FIFA'dan ayrılacak. FIFA, hatırlayacağınız üzere serinin farklı bir geliştirici altında ilerleyeceğini söylemişti.

Sam Kerr, Ultimate Edition'da Mbappe'ye Eşlik Edecek

EA, FIFA 23'ün sonbahar aylarında piyasaya sürüleceğini duyurmasının yanı sıra oyunun Ultimate Edition kapak futbolcularını da onayladı. Standart sürümde Chelsea ve Avustralyalı forvet Sam Kerr yalnız başına yer alacak. Ultimate Edition'ın kapağında ise arka arkaya üçüncü yıl Kylian Mbappe yer alacak. Mbappe'ye bu yıl Sam Kerr de eşlik edecek.

Yapımcı Matt Lafreniere, GamesRadar'a bu seçimin önemini şu ifadelerle anlattı:

"Sam Kerr en büyük kadın futbolculardan biri. Chelsea'yi ve Avustralya milli takımını çok iyi temsil ediyor ve yaklaşmakta olan bir Dünya Kupası var. Kişiliği ve değerleri, bir şirket olarak kim olduğumuzu ve bir franchise olarak FIFA'nın ne olduğunu yansıtıyor. Onu EA Sports ve FIFA ekibinin bir parçası olarak görmekten gerçekten heyecan duyuyoruz."

Oyunun Deluxe Edition kapak yıldızları ise henüz açıklanmadı. EA ekibi gelecek günlerde oyuna dair daha fazla detayı oyuncularla paylaşacak.