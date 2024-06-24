House of the Dragon Yeni Bölüm Ne Zaman?
House of the Dragon yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte House of The Dragon 2. sezon bölüm tarihleri!
Game of Thrones'un spin-off dizisini beğenen izleyiciler, House of the Dragon yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun cevabını arıyor. Bu rehberde dizinin yeni sezonuna ilişkin merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
İlk olarak 2022 yılında yayın hayatına başlayan House of the Dragon, kısa süre içerisinde tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Peki, en iyi BluTV dizileri arasında yer alan House of the Dragon'un 2. sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?
House of the Dragon Yeni Bölüm Tarihleri
BluTV üzerinden izlenebilen House of the Dragon yeni sezon bölümleri 16 Haziran 2024 itibarıyla yayınlanmaya başladı. İkinci bölüm ise 23 Haziran tarihinde izleyiciler ile buluştu.
Popüler dizinin üçüncü bölümü 30 Haziran, dördüncü bölümü ise 7 Haziran tarihinde yayınlanacak. House of the Dragon 2. sezon bölüm tarihleri şu şekilde:
- House of the Dragon 2. sezon 1. bölüm tarihi: 16 Haziran 2024
- House of the Dragon 2. sezon 2. bölüm tarihi: 23 Haziran 2024
- House of the Dragon 2. sezon 3. bölüm tarihi: 30 Haziran 2024
- House of the Dragon 2. sezon 4. bölüm tarihi: 7 Temmuz 2024
- House of the Dragon 2. sezon 5. bölüm tarihi: 14 Temmuz 2024
- House of the Dragon 2. sezon 6. bölüm tarihi: 21 Temmuz 2024
- House of the Dragon 2. sezon 7. bölüm tarihi: 28 Temmuz 2024
- House of the Dragon 2. sezon 8. bölüm tarihi: 4 Ağustos 2024
House of the Dragon 2. Sezon Fragmanı
House of the Dragon 2. Sezon 3. Bölüm Fragmanı
House of the Dragon Oyuncuları ve Karakterleri
- Matt Smith (Daemon Targaryen)
- Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen)
- Olivia Cooke (Alicent Hightower)
- Rhys Ifans (Otto Hightower)
- Fabien Frankel (Criston Cole)
- Steve Toussaint (Corlys Velaryon)
- Eve Best (Rhaenys Targaryen)
- Graham McTavish (Harrold Westerling)
- Matthew Needham (Larys Strong)
- Ewan Mitchell (Aemond Targaryen)
House of the Dragon Konusu
George R. R. Martin'in Fire and Blood (Ateş ve Kan) romanına dayanan House of the Dragon, Game of Thrones dizisinin 200 yıl öncesini anlatıyor. Popüler dizi, Targaryen hanedanlığına odaklanıyor.
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