Game of Thrones'un spin-off dizisini beğenen izleyiciler, House of the Dragon yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun cevabını arıyor. Bu rehberde dizinin yeni sezonuna ilişkin merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

İlk olarak 2022 yılında yayın hayatına başlayan House of the Dragon, kısa süre içerisinde tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Peki, en iyi BluTV dizileri arasında yer alan House of the Dragon'un 2. sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?

House of the Dragon Yeni Bölüm Tarihleri

BluTV üzerinden izlenebilen House of the Dragon yeni sezon bölümleri 16 Haziran 2024 itibarıyla yayınlanmaya başladı. İkinci bölüm ise 23 Haziran tarihinde izleyiciler ile buluştu.

Popüler dizinin üçüncü bölümü 30 Haziran, dördüncü bölümü ise 7 Haziran tarihinde yayınlanacak. House of the Dragon 2. sezon bölüm tarihleri şu şekilde:

House of the Dragon 2. sezon 1. bölüm tarihi : 16 Haziran 2024

: 16 Haziran 2024 House of the Dragon 2. sezon 2. bölüm tarihi : 23 Haziran 2024

: 23 Haziran 2024 House of the Dragon 2. sezon 3. bölüm tarihi : 30 Haziran 2024

: 30 Haziran 2024 House of the Dragon 2. sezon 4. bölüm tarihi : 7 Temmuz 2024

: 7 Temmuz 2024 House of the Dragon 2. sezon 5. bölüm tarihi : 14 Temmuz 2024

: 14 Temmuz 2024 House of the Dragon 2. sezon 6. bölüm tarihi : 21 Temmuz 2024

: 21 Temmuz 2024 House of the Dragon 2. sezon 7. bölüm tarihi : 28 Temmuz 2024

: 28 Temmuz 2024 House of the Dragon 2. sezon 8. bölüm tarihi: 4 Ağustos 2024

House of the Dragon 2. Sezon Fragmanı

House of the Dragon 2. Sezon 3. Bölüm Fragmanı

House of the Dragon Oyuncuları ve Karakterleri

Matt Smith (Daemon Targaryen)

(Daemon Targaryen) Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen)

(Rhaenyra Targaryen) Olivia Cooke (Alicent Hightower)

(Alicent Hightower) Rhys Ifans (Otto Hightower)

(Otto Hightower) Fabien Frankel (Criston Cole)

(Criston Cole) Steve Toussaint (Corlys Velaryon)

(Corlys Velaryon) Eve Best (Rhaenys Targaryen)

(Rhaenys Targaryen) Graham McTavish (Harrold Westerling)

(Harrold Westerling) Matthew Needham (Larys Strong)

(Larys Strong) Ewan Mitchell (Aemond Targaryen)

House of the Dragon Konusu

George R. R. Martin'in Fire and Blood (Ateş ve Kan) romanına dayanan House of the Dragon, Game of Thrones dizisinin 200 yıl öncesini anlatıyor. Popüler dizi, Targaryen hanedanlığına odaklanıyor.

House of the Dragon 2. sezon bölümleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.