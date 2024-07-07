Plug-in Hibrit Araçlarda Büyük İndirim: Türkiye'de ÖTV Desteği Başlıyor!

Türkiye otomotiv sektöründe heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son günlerde alınan yeni kararlar, özellikle çevre dostu araçları tercih edenleri sevindirecek nitelikte. Plug-in hibrit araçlara getirilecek ÖTV desteği ile ilgili detaylar, otomobil piyasasında önemli bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor.

Plug-in Hibrit Araçlara ÖTV Desteği Geliyor!

Yeni yasa taslağı çerçevesinde: "Madde 11 ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listede değişiklik yapılması öngörülüyor. Bu değişiklikle, çevre dostu plug-in hibrit araçlara yönelik ÖTV desteği belirlendi. Bu destek, kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olan ve sadece elektrikli sürüş menzili 70 kilometre ve üzerinde olan araçları kapsıyor. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayan araçlar için ÖTV oranları yüzde 30'a kadar indirilecekken, bu değerleri aşan araçlarda bu oran yüzde 60'a çıkacak. Ayrıca, 1800 cm3'ü geçmeyen araçlarda ÖTV oranı yüzde 70 olarak belirlendi. Uzmanlar, bu düzenlemenin çevre dostu araçların yaygınlaşmasını teşvik edeceğini ve sektörde önemli bir değişikliğe yol açacağını belirtiyor."

Hükümetin aldığı bu kararlar, Türkiye otomotiv pazarında önemli bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Çevre dostu teknolojilere yapılan yatırımların artması beklenirken, tüketicilere ekonomik avantajlar sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, sürdürülebilir bir çevre için atılan adımların etkisi giderek artacak.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, şarj edilebilir hibrit araç sahipleri, hem çevreye duyarlı bir tercih yapmanın mutluluğunu yaşayacaklar hem de vergi avantajlarından faydalanacaklar.