Filistinli Çalışan İşten Atıldı: Meta Ciddi Bir Davayla Karşı Karşıya!

Günümüzde birçok şirket Filistin ile İsrail arasında süren savaşa yönelik yaptırım ve kararlar alıyor. Bunlardan biri de Meta'da yaşandı ve bir çalışan işten atılmasının ardından şirkete dava açtı.

2021 yılından bu yana Meta'nın makine öğrenimi bölümünde çalışan Filistin asıllı Ferras Hamad, Şubat ayında Meta tarafından işten çıkarılmıştı.

Ferras Hamad'ın Şirkete Yönelik Suçlamaları Neler?

Yeni ortaya çıkan gelişmeye göre Ferras Hamad, California Eyalet Mahkemesi'nde Meta'ya karşı ayrımcılık ve haksız işten çıkarma suçlamalarıyla dava açtı. Dava dilekçesinde Ferras Hamad, şirketin Filistinlilere karşı ön yargılı hareket ettiğini belirtiyor.

Dahası geçmişte ve günümüzde Meta çalışanlarından İsrail ve Ukrayna'ya yönelik destekler içeren paylaşımlarda bulunan ve alenen desteğini belirten çalışanlara benzer bir durumun yaşatılmadığı dava dilekçesinde yer alan detaylar arasında.

Son olarak Ferras Hamad, Gazze'deki akrabalarını kaybeden çalışanların tamamının şirket içi görüşmelerinin silindiğinin altını çiziyor. Meta henüz tarafına yöneltilen suçlamalar hakkında herhangi bir yanıt vermedi ancak bu noktadan sonra durum yargıda çözülecek gibi duruyor.

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