Filistinlilerin Kripto Paralarına El Konulduğu İddia Edildi: Binance Açıklama Yaptı!

Dünyanın en popüler kripto para platformlarından biri olan Binance hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Binance, tüm Filistinlilerin kripto paralarına el koydu. Bu iddianın ardından şirketten açıklama geldi.

Sosyal medyada İsrail Savunma Bakanlığına ait olduğu öne sürülen İbranice bir belge ortaya çıktı. Şirketin, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talebi nedeniyle Filistinlilerin fonlarına el koyduğu iddia edildi.

Kripto para platformu Paxful CEO'su Ray Youssef, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda "Binance, IDF'nin talebi üzerine tüm Filistinlilerin fonlarına el koydu. Fonları iade etmeyi reddediyorlar. Tüm itirazlar reddedildi" sözlerine yer verdi.

Atılan bu adımdan tüm Filistinlilerin etkilendiğini öne süren Youssef, aynı kararın Suriye ve Lübnan gibi ülkelerde de uygulanabileceğine yönelik bir tahminde bulundu.

Binance, Filistinlilerin Kripto Paralarına El Koydu mu?

Binance, yaptığı açıklamada bazı hesaplara ait varlıkların bloke edildiğini fakat bu karardan tüm Filistinlilerin etkilenmediğini duyurdu.

El konulan hesapların yasa dışı faaliyette bulunduğu belirtildi. El konulan kaç adet hesap olduğu ile ilgili detay paylaşılmadı.

Binance CEO'su Richard Teng, X üzerinden önemli bir açıklamada bulundu. Teng, "Bu konuda bazı yanlış ifadeler oldu. En önemlisi bölge genelinde kalıcı bir barışın sağlanmasını ümit ediyoruz" dedi.