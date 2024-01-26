Dijital Film İzleme Platformu MUBI Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

MUBI, filmiler ve sinemalar ile öne çıkan bir dijital film platformu olarak biliniyor. Şirket, abonelerine sunduğu özel içeriklerde kalitesini artırmak ve sürdürülebilir bir hizmet sunmak amacıyla abonelik ücretlerinde bir güncelleme gerçekleştirdi.

Eylül ayında gerçekleşen önceki zamın ardından, MUBI bir kez daha abonelik ücretlerini revize etti. Aylık abonelik ücreti, 89 TL'den 129 TL'ye yükseldi. Ayrıca, öğrenci üyeliği de 49 TL'den 69 TL'ye çıktı.

Türk girişimi MUBI, dünya genelindeki film festivallerinde ödüller kazanmış ve yarışmış birçok filmi izleyicilere sunma misyonunu sürdürüyor. Hollywood yapımlarının yanı sıra farklı ülkelerin sinema sanatına da odaklanan MUBI, sinemaseverlere geniş bir içerik yelpazesi sunuyor.

Bu güncelleme, MUBI'nin içerik kalitesini artırmayı ve platformun sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor. Yenilenen ücretlendirme politikasıyla birlikte MUBI, sanat sinemasına olan ilgiyi desteklemeye devam ediyor ve abonelerine çeşitli ödüllü içerikler sunma çabasını sürdürüyor.