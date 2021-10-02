Final Fantasy Origin Yeni Nesil Yükseltmesi Ücretsiz mi Olacak?

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin yeni nesil yükseltmesinin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı açıklığa kavuşturuldu. Square Enix, video oyununu PlayStation 4 ya da Xbox One'da satın alanların PlayStation 5 ve Xbox Series X ya da S'te de oynayıp oynayamayacağı ile ilgili sorulara beklenen cevabı verdi.

Final Fantasy Origin Yeni Nesil Yükseltmesi Tamamen Ücretsiz

Square Enix'in açıklamasına göre Stanger of Paradise: Final Fantasy Origin'i PS4 ve Xbox One'da satın alan oyuncuların PS5, Xbox Series X ve Xbox Series S'e geçişte ayrıyeten ödeme yapmasına gerek olmayacak. Oyuncularda eğer video oyunu önceden mevcutsa yeni nesil oyun konsollarında da mevcut olmaya devam edecek.

Şirketin açıklamasında yeni nesil Xbox oyun konsoluna yükseltmenin ücretsiz olacağının öğrenilmesi oyuncuları çok şaşırtmadı ancak Sony'nin atmış olduğu son adımlara bakılacak olursa söz konusu karar çoğu oyuncu için şaşırtıcı oldu.

Microsoft'un 2020 yılındaki Series X/S lansmanından önce oyun konsolları arasında destek sunup sunmayacağı belirgindi. Şirket, video oyununun bir sürümünü satın almanın video oyununa yeni nesil oyun konsolunda da sahip olunabileceğini çok net bir şekilde ifade etmişti. Bu, henüz bir Xbox Series X'i olmayan oyuncuların Xbox One'da satın aldığı bir video oyununu Xbox Series X'i satın aldığında da oynayabileceği anlamına geliyor.

Sony tarafında konu çok net değildi. Şirket kısa bir süre önce gelecekteki PS5 yükseltmelerinin ücretli olacağını açıklamıştı. Bu hem PlayStation kullanıcıları hem de geliştiriciler tarafından dünya çapında eleştirilmişti. Ayrıca Sony'nin bu hareketi, birinci ve pek çok üçüncü taraf yükseltmeleri ücretsiz olarak sunan rakibinin yanında büyük bir eksi olarak yorumlamıştı.

Neyse ki Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin oyuncularının bu konuda endişe duymasına gerek kalmadı. PlayStation oyuncularının diğer video oyunları için kafa karışıklığı devam etse de Final Fantasy Origin'i PS5'te oynamak isteyenlerin çok fazla düşünmesi gerekmiyor. Square Enix, video oyununu PS4 ya da Xbox One'da satın alan herkesin PS5, Xbox Series X ve Xbox Series S'te oynayabileceğini resmi olarak duyurdu.