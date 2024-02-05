Finans Çalışanı Deepfake Kurbanı Oldu: 25 Milyon Dolar Dolandırıldı!

Hong Kong polisi, geçtiğimiz günlerde oldukça garip bir olayın yaşanmasıyla harekete geçti. Bir çalışan, görüntülü konuştuğu kişinin deepfake teknolojisiyle üretilmiş bir kişi olduğunu öne sürdü.

Şirketin finans müdürü kılığına girdiği iddia edilen kişi, çalışanı 25 milyon dolar ödemesi için kandırdı. Geçtiğimiz günlerde çalışan, görüntülü konuşma yapacağı şirketin çalışanlarının hiçbirinin gerçek olmadığını, deepfake ile üretilen kişiler olduğunu söyledi.

Müfettiş Baron Chan Shun-ching'in yaptığı açıklamayla bu iddia doğrulandı. Shun-ching "Video konferanstaki herkesin sahte olduğu çıktı." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Deepfake Teknolojisi ile 25 Milyon Dolar Dolandırıldı!

Müfettiş, çalışanın İngiltere merkezli bir şirketin baş mali sorumlusundan bir mesaj aldığını ve sonrasında durumdan şüphelenmeye başladığı söyledi. İlk başta çalışan, gizli bir işlem gerçekleştirilmesi gerektiği bilgisinin yer almasıyla birlikte bunun bir kimlik hırsızlığı olabileceğinden şüphelendi.

Mağdur, görüntülü konuşmada şüphelerinden uzaklaştığını ve "tamamen insan" olduğunu düşündüğü kişileri görünce meslektaşlarıyla normal bir toplantıda olduğunu düşündüğünü söylüyor.

Polis memuru da görüşmedeki insanların gerçek olduğunu düşünen çalışanın 25,6 milyon dolar göndermeyi kabul ettiği bilgisini ekledi. Ekipler, yaşanan bu olayla bağlantısı olduğunu düşündüğü 6 kişiyi tutukladığını söyledi.

Sahte müdürün de işin içinde bulunduğu dolandırıcılık vakasında tüm gerçekler, görüşmeye giren çalışanın şirketin merkez ofisini aramasıyla ortaya çıktı.

Yapay zekanın her alana girmesi ve herkesin kolayca ulaşabilmesi ile bu tip vakaların gün geçtikçe artacağını düşünmeden edemiyoruz. Peki siz bu olayla ve yapay zekanın bu yönde kullanılmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?