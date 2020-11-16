Firari Katil 50 Yıl Sonra Parmak İzi Teknolojisi Sayesinde Yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 50 yıl önce cezaevinden kaçan Leonard Rayne Moses isimli firari katili parmak izi teknolojisi sayesinde yakaladı. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Parmak İzi Teknolojisi Sayesinde Firari Katil Yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1968 yılında Martin Luther King suikaste uğramıştı. Luther King’e yapılan suikastin ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı olaylar ortaya çıkmıştı. Leonard Rayne Moses, Mary Amploy isimli kişiyi kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Rayne Moses, ABD’de meydana gelen olaylar esnasında cezaevinden firar etmişti.

Pensilvanya eyaletinde yer alan Pittsburgh sorumlu ajanı Michael Christman, konu ile ilgili açıklama yapmak için bir basın toplantısı düzenledi. Christman, düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin FBI tarafından kullanılan yeni nesil parmak izi sistemi sayesinde Perşembe günü Michigan eyaletinde Moses isimli firari katili 50 yıl sonra yakalayabildiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamalara göre FBI, yeni nesil parmak izi sistemini kullanarak firari katilin 1968 yılındaki parmak izlerini bu yıl içerisinde eyaletteki bir gözaltı esnasında alınan parmak izleri ile eşleştirildi. Christman, parmak izlerinin eşleştirilmesinin ardından firari katilin 12 Kasım tarihinde Michigan eyaletinde yer alan Grand Blanc şehrindeki evinde FBI tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Moses, 1971 yılında aldığı ömür boyu hapis cezasına itiraz etmek için Pensilvanya Yüksek Mahkemesi’ne başvurmuştu. Rayne Moses, süreç devam ederken 1 Haziran 1971 tarihinde Pittsburgh’ta yaşayan büyükannesini kaybetmişti. Bunun üzerine Rayne Moses, büyükannesinin cenazesinde kaçmıştı ve 50 yıl boyunca yakalanmamıştı.

Parmak İzi Teknolojisi Nedir?

Parmak izi okuyucu özellike son birkaç yıl içerisinde en çok kullanılan doğrulama sistemlerinden biri olmuştur. Bugünlerde hemen her akıllı telefonunda bulunan bir özellik olan parmak izi okuyucu, kişinin kimliğini tespit etmek için kullanılır. Kullanılmadığı çok fazla alan olmayan bu teknoloji, doğrulama işlemlerini çok daha pratik hale getirir. Parmaktaki izlerin değiştirilmesinin mümkün olmaması dolayısıyla özellikle kimlik doğrulama sistemlerinde yüz tanıma sisteminden bile önce gelen bir yöntem olmaya devam ediyor.