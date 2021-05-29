Firefox Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor!

Firefox tasarımı 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren daha modern bir görünüme kavuşuyor. Tarayıcının yeni tasarımındaki değişiklikler daha çok masaüstü sürümünde etkili olsa da iOS ve Android sürümlerini de görsellik açısından birtakım önemli düzenlemeler ve yeni, çeşitli simgeler bekliyor.

Yeni Firefox Tasarımı Nasıl Görünüyor?

Mozilla, 1 Haziran'da web tarayıcısı için kullanıcılarına yepyeni bir tasarım sunmaya başlıyor. "Proton" olarak adlandırılan yeni tasarım aslında uzun bir zamandır test ediliyor. Web tarayıcısına gelecek yeni tasarımla ilgili ipuçları zaman zaman paylaşılmıştı. Bu paylaşılan ipuçları da kullanıcılara yeni tasarımın nasıl görüneceğine dair önemli fikirler vermişti.

Yeni tasarım genel olarak Firefox'un ağır yapısını modernize ediyor ve kullanıcı arayüzünün (UI) hiç olmadığı kadar hafif olmasını sağlıyor. Bu tasarımda ayrıca sekme kısmı tamamen yenileniyor. Örneğin modern tasarım anlayışının olmazsa olmazlarından biri olan yuvarlatılmış köşeler, web tarayıcısını göze daha iyi hitap edecek hale getiriyor.

Mozilla, kullanıcılarla yakın bir zamanda buluşturulacak olan tasarımı ön plana çıkaran birkaç video paylaştı. Bu videolardan biri, Firefox'un önceki sürümlerini gösterirken yeni tasarıma yer vermiyor. Bir diğeri ise kullanıcılara tasarıma dair bazı fikirler veriyor.

Proton ile Firefox'ta yapılan değişiklikler tarayıcının mobil sürümlerinde de görülebiliyor. Tarayıcının iOS sürümünde Proton tasarımı ile gelen bazı yeni simgeler masaüstü sürümündeki simgeleri takip ederken iPad sürümünde sekme tarafında küçük bir farklılık ortaya çıkıyor ancak genel olarak görsellik açısından birkaç küçük değişiklik dışında Firefox hala olduğu gibi kalmaya devam ediyor.

Android sürümünün de masaüstü sürümü ile benzer olduğu söylenebilir. iOS'te olduğu gibi Android de masaüstü sürümünü takip ediyor.

Mozilla, Firefox Android sürümünü görsellik açısından yakın bir zamanda büyük bir değişime uğrattı. Bazı kullanıcılar, eklenti kütüphanesinin küçülmesinden dolayı hayal kırıklığına uğrasa da web tarayıcısının Android sürümü diğer tüm mobil tarayıcılardan daha fazla eklenti destekliyor. Firefox, Proton tasarımının uygulandığı masaüstü sürümü ile daha uyumlu hale gelmek için yeni simgelerin yanı sıra görünüm açısından da oldukça büyük bir yenilik alıyor.

Web tarayıcısının yeni tasarımı yaklaşırken kullanıcıların bazıları tasarımdan yana hoşnutluğunu bazıları da memnuniyetsizliğini dile getiriyor. Peki, sizin yeni tasarım hakkında düşünceleriniz neler? Yeni Firefox tasarımı, web tarayıcısını kullanmanız için yeterli mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.