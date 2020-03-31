Fırsatçılar İş Başında: Koronavirüsten Korunma Duası 20 TL

Covid-19 salgınının hızlı bir şekilde yayılmaya devam etmesi dolandırıcıları da harekete geçirdi. İşte detaylar!

Korunma Duası 20 TL

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs ile mücadele edebilmek için yapabileceğiniz pek çok şey var. Örneğin el hijyeninize dikkat edebilir, sosyal mesafe ve sosyal uzaklaşma kavramlarına uyabilir ve kendinizi evde izole edebilirsiniz.

Bunların yeterli olmadığını düşünen Bana Dua Oku isimli internet sitesi, 'Corona Virüsünden Korunma Duası' adı ile birlikte satış yapmaya başladı. 20 TL ücretle satışa sunulan dua, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Bağışın kadar virüsten korun ve sevdiklerin de korunsun! Corona Virüsü ülkemizde de görülmeye başlandı. Eğer korunmak ve aileni korumak istiyorsan bu duaya ihtiyacın var. Ne kadar çok bağış seni o kadar korur ve diğer hastalıklardan da arındırır."

Buna ek olarak sitede yer alan 'Cennete Girme Duası', 'Cinsel Gücü Artırma Duası', 'Araba Sahibi Olma Duası' ve 'Sınav Kazanma Duası' gibi duaların satışının yapılması da dikkatleri çekti.