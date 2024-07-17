Ünlü YouTuber'ın Batırdığı Otomobil Üreticisinin Üzerine Son Toprak Atıldı!

Otomotiv sektörü oldukça acımasız ve maalesef bazen işler pek de istenildiği gibi gitmiyor. Eğer günden güne pazar payını kaybeden bir otomobil markasıysanız ve en çok güvendiğiniz modellerden biri, dünyaca ünlü bir YouTuber'ın videosunda 'İncelediğim en kötü araç' başlığıyla yer alıyorsa, doğal olarak bu süreç daha da hızlanıyor.

Ünlü YouTuber Marques Brownlee'nin Yerden Yere Vurduğu Fisker'ın Üzerine Son Toprak Atılıyor

Bilindiği gibi, Marques Brownlee teknoloji alanında ve özellikle akıllı telefonlarla ilgili çektiği videolarla tanınıyor. YouTube'da 19 milyon takipçisi bulunan Brownlee, bu yılın başlarında Auto Focus isimli diğer kanalında çektiği videoda Fisker Ocean modelini yerden yere vurdu.

Videosunda elektrikli SUV'nin sürekli olarak sorunlar yaşadığını ve stabil bir sürüş deneyimi sunamadığını söyleyen Brownlee'nin videosu yaklaşık 6 milyon kez görüntülendi ve özellikle TikTok gibi platformlarda viral oldu. Bu gelişmeyle birlikte halihazırda sıkıntılı günler geçiren Fisker markası için durum daha da kötüleşti.

Amerikalı otomobil üreticisi, daha fazla dayanamayarak 17 Haziran'da iflas ettiğini resmen açıkladı. Bu açıklama ile birlikte firma için yeni bir süreç başladı ve son bilgiler, üreticinin iflasın ardından kalan varlıklarını tasfiye etmeye başladığını gösteriyor.

Fisker'e, iflas hakimi tarafından 3 binden fazla Ocean SUV'sini bir araç kiralama şirketine satması için onay verildi. Bu anlaşmadan yaklaşık 46,25 milyon dolar kazanması beklenen marka, son gelişmeyle birlikte iflas sürecinin geri kalanında daha rahat bir pozisyonda olacak.