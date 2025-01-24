Fitbit Kullanıcıların Bileğinde Yanan Akıllı Saatleri Şirkete Pahalıya Patladı

Google'ın giyilebilir teknoloji üreticisi Fitbit, Ionic akıllı saatlerindeki aşırı ısınma ve yanma sorunu nedeniyle 12.25 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), Fitbit'in bu sorunu zamanında bildirmediğini ve bu nedenle cezaya çarptırıldığını açıkladı.

Fitbit, Akıllı Saatlerinin Aşırı Isınması Nedeniyle Ceza Ödemeyi Kabul Etti

Birkaç yıl önce Fitbit Ionic kullanıcıları, saatlerinin aşırı ısındığını ve bazı durumlarda yanıklara neden olduğu yönünde şikayetlerini dile getirdi. Şirket, 2020'de bu sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi yayınlandı. Ancak bu da çözüm sağlamadı ve yanık vakaları devam etti. şirkayetlerin artması üzerine ise olay yargıya taşındı.

CPSC, Fitbit'in bu tehlikeli sorunu zamanında bildirmediğini ve yasalara aykırı davrandığını belirtti. Kurum, ABD'de en az 115 aşırı ısınma vakası tespit etti. Bu vakalar, 78 yanık yaralanmasına neden oldu. Bunlar arasında iki üçüncü derece yanık ve dört ikinci derece yanık vakası da yer alıyor.

Sorunun ciddiyeti nedeniyle Mart 2022'de Fitbit Ionic saatlerin toplatılmasına karar verdi. Konuyla ilgili açılan soruşturma ise sonunda sonuçlandı. Fitbit, 12.25 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti. Benzer bir ödemenin de mağdur olan kullanıcılara yapıldığı tahmin ediliyor.

Ayrıca, şirketin tüketici ürün güvenliği yasalarına uyum sağlamak için denetimleri sıklaştırması ve yıllık raporlar sunması gerektiğine karar verildi. Fitbit, Ionic saatlerdeki sorun nedeniyle hem maddi hem de itibar kaybı yaşadı. Şirket, gelecekte benzer sorunların yaşanmaması için güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardıklarını açıkladı.