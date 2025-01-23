NVIDIA, yeni nesil RTX 5090 ekran kartlarının, önceki model RTX 4090'da yaşanan eriyen güç kabloları sorununu yaşamayacağını açıkladı. RTX 5090'ın 575W güç tüketimine rağmen, yeni bağlantı tasarımı sayesinde benzer sorunların "beklenmediği" ifade edildi. İşte detaylar!

Nvidia, Ekran Kartlarındaki Eriyen Kablolar Sorununu Çözdüğünü Duyurdu!

Hatırlayacağınız üzere NVIDIA'nın RTX 4090, piyasaya sürüldüğünde 16-pin güç bağlantısı (12VHPWR) nedeniyle erime sorunlarıyla gündeme gelmişti. Bu sorun, bağlantı kısmının tam olarak yerine oturmaması ve aşırı ısınmaya neden olmasıyla ortaya çıkmış, yangın risklerini de beraberinde getirmişti. Bu hata daha sonra düzeltilse de akıllarda kalıcı bir yer edinmeyi başardı.

Bu nedenle çok daha yüksek güç tüketimi ile dikkat çeken NVIDIA RTX 5090 tanıtıldığında insanların aklında ufak da olsa bir şüphe oluşmaya başladı. Neyse ki bunu NVIDIA da düşündü ve önlemini aldı. Yeni tasarımda, bağlantı kablolarının tam olarak oturmadığı durumlarda GPU'nun otomatik olarak kapanmasını sağlayan değişiklikler yapıldı.

Bu sayede, aşırı ısınma ve erime riski ortadam kaldırıldı. Nvidia, Güney Kore'de düzenlenen "RTX AI" etkinliğinde yapılan bir soru-cevap oturumunda RTX 5090'ın eriyen kablolar sorununu yaşamayacağını belirtti.

Şirket temsilcisi, "RTX 50 serisinde bu tür sorunların yaşanması beklenmiyor. Tasarım üzerinde değişiklikler yapıldı ve yaklaşık iki yılın ardından bu sorunların çözüldüğüne inanıyoruz" dedi. Ancak bazı kullanıcılar RTX 5090'ın 575W gibi yüksek bir güç tüketimine sahip olması nedeniyle hala tereddütte.

Elbette kiRTX 5090 piyasaya sürüldüğünde, NVIDIA'nın iddialarının ne kadar doğru olduğu netleşecek. Ancak şimdilik kullanıcılarının hangi ekran kartını kullanırsa kullansın, tüm bağlantı kablolarının düzgün takılı olduğuna emin olmasında fayda var.