Fiziksel Klavyeli BlackBerry 5G Ön Siparişe Hazır

Fiziksel klavyeli BlackBerry 5G telefon görünüşe göre hala geliştirilme aşamasında. OnwardMobility isimli bir şirket tarafından yürütülen BlackBerry, 5G cihazını akıllı telefon pazarına sürmeden veda etmeyeceğini söylüyor.

BlackBerry bir zamanlar akıllı telefon endüstrisinin en popüler üreticilerinden biriydi, ancak Android cihazlar ve iPhone ana akım haline geldiğinde şirket kaybetmeye başladı. BlackBerry tarafından üretilen son akıllı telefon 2015 yılında Priv isimli modeldi ve bundan sonra BlackBerry, adını ve yazılımını diğer üreticilere lisansladı.

OnwardMobility, telefon üretmek için BlackBerry lisansını alan en son şirket ve şimdi grup, BlackBerry markalı bir 5G telefonu piyasaya sürmeye yakın görünüyor.

Fiziksel klavyeli BlackBerry 5G için bekleme programı açıldı

OnwardMobility, geçen Ağustos ayında BlackBerry ile 2021'in ilk yarısında fiziksel klavyeli BlackBerry markalı 5G telefonu piyasaya sürme hedefiyle bir lisans ortaklığını duyurdu. Tabii ki 2021'in yarısından fazlasına geldik ve bitmiş bir ürün bir yana, akıllı telefon hakkında çok az bilgi ortaya çıktı.

Fiziksel klavyeli BlackBerry 5G modeliyle ilgili gelen son haberler, OnwardMobility'nin telefonla ilgili güncellemeler için e-posta bülteni başlattığını söylüyor. "Ön Taahhüt Programı" olarak adlandırılan bu bülten, genel kullanıcılardan önce ürün, özellik ve kullanılabilirlik güncellemeleri alınabileceğini söylüyor. OnwardMobility ayrıca kullanıcılarına geri bildirim ve öneri sağlama seçeneği vadediyor.

"Ön Taahhüt Programı" isimli form, müşterilere telefonla hangi mobil ağları kullanmak istediklerini ve kaç tane telefon satın almayı planladıklarını soruyor: Son soru kurumsal dağıtımlar (ve belki de sıkı BlackBerry hayranları) için olabilir.

OnwardMobility, yeni BlackBerry 5G telefonu için revize edilmiş bir çıkış tarihi sunmuyor, bu nedenle yeni BlackBerry modeli ile ilgili net şeyler söylemekten kaçınıyoruz. En azından bir tane satın almakla ilgileniyorsanız, artık OnwardMobility'ye e-posta adresinizi verebilirsiniz.

BlackBerry, Reddit sayesinde uçuşa geçti

Bir Reddit kullanıcısı, Blackberry'nin yıl sonuna kadar Ay'a gideceğini ancak diğerlerinin aksine Dünya'ya geri düşmeyeceğini ileri sürdü. Blackberry'nin hisse senedi fiyatı, 1 Haziran ve 2 Haziran tarihlerinde sırasıyla yüzde 32 ve yüzde 15'lik bir artış gördü. 3 Haziran 2021 itibarıyla hisse senedi fiyatı yüzde 7'lik bir artış daha yakaladı.

Yükselişte olan sadece Blackberry hisseleri de değil. Bunun yanı sıra AMC'nin hisseleri de inanılmaz bir hızla yükseliyor. Şirket, küçük yatırımcılara ücretsiz patlamış mısır gibi avantajlar sunacağını açıkladıktan sonra şirketin hisseleri 2 Haziran'da neredeyse ikiye katlandı.