Bir Dönemin Efsanevi Oyunlarından Flappy Bird, 10 Yıl Aradan Sonra Geri Dönüyor!

Bir dönem hepimizin elinden düşürmediği ve zorluğu ile pek çok kişiyi adeta çıldırtıran Flappy Bird isimli oyunu hatırlmayanınız yoktur. 2024 yılında viral olmasının hemen ardından ortadan kaybolan oyun, yakında yeni bir geliştirici ekip ile tekrardan piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Detaylar haberde.

Flappy Bird, 10 Yıllık Aradan Sonra Yeni Geliştiricisi İle Tekrardan Sahne Alacak!

Takvimler 2014 yılını gösterdiğinde 100 milyondan fazla kişi tarafından oynanarak muazzam bir popülerliğe ulaşmış ancak orijinal geliştiricisi Dong Nguyen tarafından satıştan kaldırılan Flappy Bird oyunu ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Efsanevi oyunun, yeni bir geliştirici ekip tarafından çok yakında tekrardan piyasaya sürüleceği duyuruldu.

The Flappy Bird Foundation adlı yeni bir ekip, 2014 yılına damga vuran Flappy Bird'in genişletilmiş yeni bir sürümünü yakında piyasaya süreceklerini açıkladı. Oyun dünyasının yakından tanıdığı Michael Roberts'ın liderlik ettiği stüdyo, oyunu yeniden canlandırmak için ticari markaları ve oyun haklarını şimdiden satın aldı.

Yenilenen Flappy Bird’ün Ekim ayı sonunda web tarayıcılarında yayınlanması bekleniyor. iOS ve Android uygulamalarının ise 2025’te, yeni oyun modları, ilerleme özellikleri, çok oyunculu modlar ile çıkış yapacağı söyleniyor.

Bilmeyenler için oyunun ilk geliştiricisi Dong Nguyen, 2014 yılında rekorlar kıran Flappy Bird'ün “basit hayatını mahvettiğini” söylemiş ve bu sebeple oyunu tüm platformlardan kaldırmıştı.

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