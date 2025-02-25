Twitter Kurucusu, TikTok'u Unutturacak Yeni Platformunu Kullanıma Sundu!

Elon Musk'ın X platformuna rakip olması için eski Twitter CEO'su Jack Dorsey önderliğinde kurulan Bluesky platformu, son dönemde oldukça hareketli günler geçiriyor. Zira firma, geçtiğimiz ay TikTok'un ABD'de erişime kapatılmasının ardından kullanıcılara dikey video akışı sunacak bir platform geliştirmek için hummalı çalışmalar içerisinde.

İşte bu çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkan Flashes isimli yeni bir sosyal medya platformu, kısa bir süre önce kullanıma sunuldu. Firmanın hedefi, tıpkı Bluesky gibi Flashes platformunun da zamanla popülerleşerek sosyal medya dünyasında sağlam bir yer edinmesi.

Bluesky'ın Yeni TikTok'u Flashes, App Store'da Yayınlandı

Aktarılanlara göre Jack Dorsey yönetimindeki Bluesky ve bağımsız geliştirici Sebastian Vogelsang tarafından geliştirilen yeni Flashes uygulaması, kısa bir süre önce App Store mağazası üzerinden ilk kez kullanıcılarla buluştu. Bu gelişme ile uzun bir süredir konuşulan yeni sosyal medya platformunun merak edilen detayları da gün yüzüne çıkmış oldu.

Flashes platformu için yayınlanan mobil uygulamayı incelediğimizde, kullanıcıların her gönderide en fazla dört adet fotoğraf ve bir dakikaya kadar uzunlukta videolar paylaşılabildiğini görüyoruz. Yorum ve direkt mesaj özellikleri şu anda uygulamada yok, ancak çok yakında eklenmesi bekleniyor.AT Protocol’ü üzerine inşa edilen platformun, sahip olduğu arayüzüyle TikTok ve Twitter'ın birer karışımı olduğunu söylemek mümkün.

Bununla birlikte Flashes'ın ilk etapta tamamen ücretsiz olacağı, ilerleyen süreçte farklı özelliklerin sunulacağı bazı paralı aboneliklere de sahip olacağı belirtiliyor. Platformun hala geliştirilme aşamasında olan platformun, yine TikTok'un yerine geçmeyi hedefleyen çok sayıda rakibi olduğu için ilk etapta pek de öne çıkacağı düşünülmüyor.

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