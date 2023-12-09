GTA 6 Fragmanında Olduğunu İddia Eden Floridalı Joker, Rockstar'a Dava Açıyor: 2 Milyon Dolar Tazminat!

Floridalı Joker olarak da bilinen Lawrence Sullivan, Rockstar Games'in GTA 6 tanıtım fragmanındaki bir karakterde benzerliğini kullandığı gerekçesiyle kendisine 2 milyon dolara kadar tazminat ödemesini talep etti.

GTA 6'nın tanıtım fragmanı aylarca süren spekülasyon ve heyecanın ardından nihayet geçen hafta yayınlandı. Fragmanın kendisi kısa olsa da oyunda bulunacak bazı içeriklerin ipuçlarını verirken, Florida'dan pek çok önemli olay ve isme de yer vermişti.

Bunlardan en ilginci, mahkemede ceza alan ağır dövmeli bir adamın kısa bir süre görünmesiydi ve açık bir şekilde bu, 2017'de sabıka fotoğrafı yayınlandıktan sonra viral olan gerçek hayattaki Floridalı Joker, Lawrence Sullivan'ın parodisinden ibaret.

Sullivan, Rockstar'dan 2 Milyon Dolara Kadar Tazminat Talep Ediyor

Update: Florida Joker is now demanding $2 million from Rockstar Games for using his appearance: “Y’all took my likeness, y’all took my life.” https://t.co/XZA2hZu8Fw pic.twitter.com/9fQgmRqYWn — GTA 6 Trailer Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) December 9, 2023

Sullivan, GTA 6 tanıtım fragmanında kendisinin parodisini gördükten sonra bu durumdan hoşnut olmadığını ve Rockstar Games ile "konuşması gerektiğini" paylaşmıştı. Bunun üzerine Sullivan yeni bir video yayınladı ve Rockstar Games'e tazminat davası açacağını söyledi.

Sullivan yayınladığı yeni videoda fragmandaki karakterin tamamen kendisi olduğunu ve Rockstar Games'in kendisine 2 milyon dolara kadar tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.

Sullivan'a dayandırılan karakterin yalnızca tanıtım fragmanında kullanılmak için mi yer aldığı yoksa oyunun tamamında mı kullanılacağı belli değil ancak Rockstar'ın telif konusundaki hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda, Sullivan bir dava açmayı planlıyorsa bile muhtemelen başarısız olacak.

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