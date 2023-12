GTA 6 Fragmanında Olduğunu İddia Eden Floridalı Joker, Rockstar'a Dava Açıyor: 2 Milyon Dolar Tazminat!

Floridalı Joker olarak da bilinen Lawrence Sullivan, Rockstar Games'in GTA 6 tanıtım fragmanındaki bir karakterde benzerliğini kullandığı gerekçesiyle kendisine 2 milyon dolara kadar tazminat ödemesini talep etti.

GTA 6'nın tanıtım fragmanı aylarca süren spekülasyon ve heyecanın ardından nihayet geçen hafta yayınlandı. Fragmanın kendisi kısa olsa da oyunda bulunacak bazı içeriklerin ipuçlarını verirken, Florida'dan pek çok önemli olay ve isme de yer vermişti.

Bunlardan en ilginci, mahkemede ceza alan ağır dövmeli bir adamın kısa bir süre görünmesiydi ve açık bir şekilde bu, 2017'de sabıka fotoğrafı yayınlandıktan sonra viral olan gerçek hayattaki Floridalı Joker, Lawrence Sullivan'ın parodisinden ibaret.

Update: Florida Joker is now demanding $2 million from Rockstar Games for using his appearance: “Y’all took my likeness, y’all took my life.” https://t.co/XZA2hZu8Fw pic.twitter.com/9fQgmRqYWn