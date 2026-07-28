Google Haritalar'ı Trafik İçin Kullananlar Büyük Sorunla Karşılaştı

Google Haritalar, yollarını bilmediğiniz şehir ya da ülkelere seyahat ettiğinizde oldukça kullanışlı olabiliyor. Nereye gitmeniz gerektiğini size göstererek hiç kaybolmamanızı sağlıyor. Tabii, bunun yanı sıra trafik yoğunluğunu da gösterme özelliği mevcut ki bu hem Android hem iOS sürümünü kullananlar tarafından epey yaygın olarak tercih ediliyordu.

Ne var ki birçok kullanıcı, bu özelliğin doğru düzgün çalışmadığını fark etti. Normalde yollarda trafik durumunu anlatan çeşitli renkler yer alırken bunlar bir anda ortadan kalktı. Öte yandan bazı kullanıcılarda çizgiler rastgele şekilde kesilirken haritanın birçok bölümünde ise trafik bilgilerine erişilemedi.

Google Haritalar'nın Trafik Yoğunluğu Özelliği Neden Kayboldu?

Google Haritalar'daki trafik yoğunluğunu gösteren renkli çizgilerin bir anda kaybolmasının sebebi henüz açıklanmadı fakat bazı tahminler var. Google Harita'daki sunucu tarafında bir hatanın olabileceği üzerinde duruluyor. Android, iPhone ve web sürümünde ortaya çıkan sorun sadece aynı ülkedeki birkaç kişide de görünmedi. Farklı ülkelerdeki pek çok kullanıcı da sorunun yaşandığını ifade etti.

Google henüz hatanın tam olarak neden ortaya çıktığını açıklığa kavuşturmasa da yapılan paylaşımlara göre sorun şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgeleri, Tayland, Hindistan ve dünyanın geriye kalan çeşitli bölgelerinde görülüyor. Kontrollerimize göre Türkiye'de trafik yoğunluğunu gösteren renkli çizgiler görünmeye devam ediyor.

Hangi Yöntemler Google Haritalar'daki Sorunu Çözmeye Yetmiyor?

Kullanıcılar, Google Haritalar'ın trafik yoğunluğu özelliğindeki sorunu ortadan kaldırmak için şu ana kadar birçok yöntem uyguladı fakat hiçbiri olumlu sonuç vermedi. Denenen çözüm yolları arasında uygulama önbelleğini temizleme, uygulama verilerini silme, trafik yoğunluğu özelliğini kapatıp açma ve farklı bir Google hesabı ile oturum açma yer aldı. Bu da sorunun kullanıcıdan değil, Google'ın sunucularından kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Google Haritalar'daki Renkli Çizgiler Ne Anlama Geliyor?

Google Haritalar'da trafiğin ne kadar yoğun olduğunu gösteren özellik etkinleştirildiğinde yollarda çeşitli renklere sahip çizgiler görünmeye başlıyor. Yolda eğer yeşil ışık varsa trafik akıyor demektir, araçlar sorunsuz şekilde ilerliyordur. Turuncu renk görüyorsanız trafik yoğunluğu orta seviyededir. Trafik yeşil renkli çizgiye sahip yollar gibi çok hızlı akmaz ama çok yavaş ilerleme de söz konusu değildir.

Yollarda eğer kırmızı çizgiler görüyorsanız yoğun bir trafik söz konusudur. Bunun bir adım daha ötesi koyu kırmızı renktir. Bu da trafikte ciddi bir tıkanma anlamına gelir. Arabalar ilerleyemeyecek kadar trafik kilitlenmiş durumdadır. Bu renkler sayesinde sürücüler de hangi yollarda nasıl bir durumla karşılaşacağını önceden anlama imkânına sahip oluyor.

Editörün Yorumu

Gogole Haritalar'daki trafik yoğunluğu özelliği gerçekten de kritik öneme sahip. Özellikle trafiğin en yoğun olduğu sabah saatleri ile akşam mesai dönüşü saatlerinde bu verilerin eksikliği ciddi bir kayıp olma potansiyeli taşıyor. O yüzden sorunun Türkiye'de görülmemesi, Türk kullanıcılar açısından sevindirici.