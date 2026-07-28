Snapdragon İşlemcili Lenovo Laptop Tanıtıldı! 32 GB RAM'i Var

Lenovo kısa bir süre önce Snapdragon işlemcili, IPS ekranlı, 32 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunan ThinkPad T14s Gen 7'yi tanıttı. Peki markanın yeni dizüstü bilgisayarı tam olarak neler sunuyor? İşte merak edilen tüm detaylar!

Lenovo ThinkPad T14s Gen 7 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 14 inç

Ekran Teknolojisi: IPS

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1200 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon X2 Plus / Snapdragon X2 Elite

Ekran Kartı: Entegre Qualcomm Adreno grafik kartı

RAM: 32 GB'a kadar

Depolama: 1 TB'a kadar SSD

Batarya: 58Wh

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

Portlar: 2 x USB-C, 1 x USB-A, 1 x HDMI 2.1, 1 x 3.5 mm kulaklık girişi

Ağırlık: 1,21 kg

Kalınlık: 17,98 mm

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro / Windows 11 Home (ARM)

Lenovo ThinkPad T14s Gen 7 Ekran Özellikleri Neler?

Lenovo ThinkPad T14s Gen 7, 14 inç büyüklüğünde, 1920 x 1200 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan IPS LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor. Modelin IPS LCD paneli TN ekranlara kıyasla daha canlı renkler sunabiliyor. Bilindiği üzere TN panellerde yan açılardan bakıldığında renklerin solması gibi sorunlar yaşanabiliyor. IPS LCD ekranlı bu modeldeyse bu gibi problemlerle karşılaşma ihtimaliniz oldukça düşük.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 7 İşlemci Özellikleri Neler?

Dizüstü bilgisayarda Qualcomm Snapdragon X2 Plus ve Snapdragon X2 Elite olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği mevcut. Bu kapsamda Plus ile Elite versiyonu arasında yüzde 20'lik bir performans farkı olduğu söyleniyor. Hatta Elite modelini tercih edenler 32 GB kapasiteli RAM alabiliyor. Plus versiyonunda ise bellek kapasitesi 16 GB ile sınırlı kalıyor.

Benzer bir durum depolama ve Windows sürümleri için de geçerli. Elite modelini tercih ettiğinizde 1 TB dahili depolama alanına ve Windows 11 Pro işletim sistemine sahip oluyorsunuz. Daha alt seviyedeki Plus versiyonunda ise 256 GB'lık bir SSD depolama alanı ve Windows 11 Home işletim sistemi sunuluyor.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 7 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo ThinkPad T14s Gen 7 yukarıda da belirttiğimiz üzere Snapdragon X2 Plus ve Snapdragon X2 Elite olmak üzere iki farklı opsiyonla satılıyor. Bu doğrultuda dizüstü bilgisayarın fiyatları şu şekilde;

Özellik ThinkPad T14s Gen 7 ThinkPad T14s Gen 7 Fiyat $1,719.00 (81.445 TL) $2,589.00 (122.666 TL) İşlemci Snapdragon X2 Plus Snapdragon X2 Elite RAM 16 GB 32 GB Depolama 256 GB SSD 1 TB SSD Windows sürümü Windows 11 Home Windows 11 Pro

Editörün Yorumu

Lenovo ThinkPad T14s Gen 7'nin özellikleri beni memnun etti. Özellikle iki farklı işlemci opsiyonuyla gelmesinin en üst versiyonu alamayacak kullanıcılar için güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bence fiyatları biraz pahalı. Ancak yine de yeni bir dizüstü bilgisayara ihtiyacınız varsa Lenovo ThinkPad T14s Gen 7'nin işinizi eksiksiz bir şekilde göreceğini düşünüyorum.