Yeni Nesil Hyundai Kona Tanıtım Öncesinde Ortaya Çıktı!

2023 yılında tanıtılan ikinci nesil Hyundai Kona sahip olduğu tasarım ile hâlâ güncelliğini koruyor. 3 yıldır piyasada olan model küçük bir makyaj operasyonu ile yoluna devam edebilirdi ancak Hyundai'nin Kona hakkında farklı planları bulunuyor. Güney Koreli üretici B SUV modelini makyajlamak yerine tamamen yenilemeyi tercih etti. Son gelen görseller de bu durumu doğruluyor.

Yeni Nesil Hyundai Kona Nasıl Bir Tasarıma Sahip Olacak?

Hyundai, Kona modelini makyajlamak yerine tamamen yeni nesile geçirme kararı aldı. Şirket böylece son dönemde benimsediği köşeli tasarımı küçük SUV modeline de uygulayacak. EWVexillary isimli bir X (eski Twitter) kullanıcısı yeni modelin görsellerini ortaya koydu. Güney Kore'de yapılan testler sırasıdan aracın kamuflajsız görüntüleri ile aracın nihai tasarımını da görmüş olduk.

Yeni nesilde köşeli bir tasarıma geçiş yapacak olan Hyundai Kona bu noktada ağabeyi Santa Fe'nin izinden gidiyor. Geçtiğimiz günlerde Brezilya'da tanıtılan yeni Hyundai i20 modelinden de izler taşıyan model, mevcut neslin yuvarlak hatlarını tamamen terk edecek gibi görünüyor. Yeni SUV modelde ayrıca geçtiğimiz yıl tanıtılan Crater Concept'ten izler görmek de mümkün.

Ön bölümde artık Hyundai'nin imzası hâline gelen ince LED farlar, ince bir şerit ile birbirine bağlanıyor. Bu ince LED şeridin altında ise aracın kısa ve uzun farları yer alıyor. Sadece alt bölümde bir hava girişine yer verilen aracın ön ızgarasının olması gerektiği yer ise tamamen kapatılmış. Ancak bazı parçaların yerinden çıkarılabiilir olduğunu söyleyebiliriz. Bu da içten yanmalı versiyonlarda bu bölümde aşka hava girişlerinin de kullanılabileceğini gösteriyor.

Yan tarafta oldukça sade bir tasarım bizleri karşılıyor. Düz yüzeylerin tercih edildiği modelde SUV karakterini öne çıkaran herhangi bir detay bulmak oldukça zor. Henüz test aşamasında olan yeni SUV modelin üretim versiyonunun çamurluklarında plastik dodikler ve alt tarafında ise plastik koruma elemanları görmek bizleri şaşırtmayacaktır.

Yeni Hyundai Kona Hangi Motorlarla Sunulacak?

Yeni model Hyundai ve KIA'nın K3 mimarisi üzerinde yükselecek. Yeni Hyundai i20, Kia Seltos ve Kia Niro'ya da ev sahipliği yapan platform elektrikli otomobiller temelinde tasarlandı. Bu yüzden Hyundai Kona da elektrikli bir güç ünitesine sahip olacak. Yeni SUV modelin bunun yanı sıra içten yanmalı motorlarla da sunulması bekleniyor.

Yeni modelde 1,6 litrelik ve 2,0 litrelik iki farklı içten yanmalı motorun sunulması bekleniyor. 1,6 litrelik motorun büyük ölçüde günümüzde kullanılan 1.6 T-GDI ünite ile aynı olmasını bekleyebiliriz.198 beygir güç ve 265 Nm tork sunabilen bu motor, 7 ileri DCT şanzıman ile gücünü dört tekere birden aktarabiliyor. Diğer yandan ülkemize uğramasını beklemediğimiz 2,0 litrelik ünitenin atmosferik olacağı gelen haberler arasında.

Yeni nesil Hyundai Kona Ne Zaman Tanıtılacak?

Artık kamuflajsız bir şekilde gözler önüne serilen yeni Hyundai Kona'nın kısa süre içerisinde tanıtılmasını bekleyebiliriz. Yeni model muhtemelen birkaç ay içerisinde yüzünü gösterecek.Tanıtımın ardından satışa sunulması beklenen model ülkemize ise 2027 yılının ikinci çeyreğinden sonra ulaşacaktır.

Editörün Yorumu

İkinci nesil Hyundai Kona özellikle tasarımı benim oldukça beğendiğim bir model. SUV modelin en az birkaç yıl daha yollarda kalabilirdi. Diğer yandan kolay yolu seçip mevcut modeli makyajlamak yerine model gamına ayak uydurmak adına tamamen yeni bir nesile geçtiği için Hyundai'ye saygı duymamak elde değil.

Birçok marka günümüzde maliyetleri ilk plana koyarak modellerinin ömrünü mümkün olduğunca uzatıyor. Güney Koreli üretici ise sadece 3 yıldır piyasada olan modeli tamamen yenileyerek günümüz koşullarına adeta meydan okuyor. Her ne kadar yeni tasarımı çok beğenmesem de Hyundai'yi attığı bu cesur adımdan dolayı kutlamak gerek.