Bir Yapay Zeka Olayı Daha: Ünlü İsimlerin Sahte Reklamları Yayılıyor!

Tom Hanks, hayranlarını internette dolaşan ve kendisiymiş gibi gösteren bir video reklamına kanmamaları konusunda uyardı.

Görünüşe göre reklam, Hanks'in sesini taklit edebilen ve dudak hareketlerini söyledikleriyle yakından eşleştirebilen yapay zekâ destekli bir araç kullanılarak oluşturuldu.

Hollywood yıldızı Pazar günü Instagram hesabından yaptığı açıklamada yapay zekâ tarafından oluşturulan reklamın kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Tom Hanks'in Yüzü ve Sesi Kullanılarak Reklam Oluşturuldu

Hanks paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "DİKKAT!!! Bbenim yapay zekâ versiyonumla bir diş planını tanıtan bir video var. Bununla hiçbir ilgim yok."Hanks reklamın ayrıntılarını paylaşmayı reddetti ve reklamı kimin oluşturduğu da belli değil.

Yapay zekâ destekli yeni araçların bireyleri taklit etmesinin giderek kolaylaşması, bu tür dolandırıcılıkların ünlüler ya da internette yüz ve seslerinin yer aldığı çok sayıda video içeriği olan herkes için giderek büyüyen bir sorun hâline geleceğini gösteriyor.

Yapay zekâ teknolojisi her geçen gün ilerliyor ve geçtiğimiz günlerde sona eren Hollywood grevindeki sorunlardan biri de film stüdyolarının film yıldızlarının benzerlerini yaratmak için yapay zekâyı ne ölçüde kullanabilecekleri ile ilgili.

Peki siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zekâ gerçekten bir tehdit mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.