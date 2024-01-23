Focus Entertainment, İsim Değişikliğine Gidiyor: Yeni Bir Dönem Başlıyor!

A Plague Tale: Requiem ve Warhammer 40,000: Space Marine 2 gibi oyunların yayıncısı olan Focus Entertainment, şirketin ismini bir kez daha değiştirdiklerini duyurdu.

1 Nisan 2024 tarihi itibariyle Focus Entertainment, PulluP Entertainment olarak yeniden markalandırılacak. Yeniden isimlendirme, şirketin yeni baş yetkili üyesi olarak atanmasıyla birlikte geldi ve şirket artık yeni bir düzenlemelere gidiyor.

Focus Entertainment'dan yapılan açıklama:

"Bu atanmanın ardından bugün toplanan yönetim kurulu, şirketin gelişiminde yeni bir dönüşüm aşamasını işaretlemek amacıyla grup etrafında üç tamamlayıcı faaliyet etrafında yeni bir örgütlenme yapma kararı aldı:

İlk olarak, yönetim kurulu ilkesel olarak onay verdiği bir plan çerçevesinde, grubun tarihi yayıncılık faaliyetini spin-off yapma kararı aldı. Bu faaliyet daha sonra 1 Nisan 2024'te John Bert liderliğinde Focus Entertainment Publishing olarak adlandırılacak ve Yönetim Müdürü Yardımcısı olacak.

Bağımsız oyunların ve retrogaming'in yayıncılığına adanmış bir bölüm, Dotemu, The Arcade Crew'u içerecek ve Dotemu ve Yönetim Müdürü Yardımcısı olan Cyrille Imbert tarafından yönetilecek.

Yedi yaratıcı stüdyoyu içeren "Stüdyolar" bölümü Focus Entertainment'ın şirket adının değiştirilmesi için 28 Şubat'ta birleşik genel kurula oy kullanma hakkında çağrıda bulunulacak olan hissedarların onayına tabi olarak.

Bu üç bölümün 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren PulluP Entertainment adı altında bir araya getirileceğini Fabrice Larue sevinçle duyuruyor."

İsim değişikliği, şirketin ikinci kez bir değişiklik geçirdiği anlamına geliyor. 1996'dan 2021'e kadar olan dönemde Focus Home Interactive olarak biliniyordu.