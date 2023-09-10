Football Manager 2024'ün Çıkış Tarihi Sızdırıldı: Ne Zaman?

Football Manager, Sports Interactive tarafından geliştirilen bir futbol menajerliği simülasyon oyunu. Oyuncuların dünyanın en iyi futbol takımlarının başına geçerek harika bir deneyim yaşamasına olanak tanıyor.

Sevilen oyun Football Manager 2024‘ün ne zaman çıkacağını herkes çok merak ediyordu. İnternette yapılan bir sızıntıda oyunun çıkış tarihi öğrenildi. Resmî bir açıklama yapılana kadar oyuncular bu tarihe doğru geri sayım yapacak.

Ne Zaman Çıkacak?

Sızıntıyı bu sektrörün önemli kaynaklarından olan "billbil- kun" yaptı. Ona göre Football Manager'ın 2024 versiyonu 6 Kasım'da çıkacak. Oyunun çıkış yapmasından yalnızca birkaç gün sonra, 12 Eylül'de tanıtımı yapılacak ve ön siparişleri açılacak.

Ön siparişlerde yüzde 10 indirim olacak. Bu indirimin Steam, Epic Games Store ve Microsoft’un mağazasında da geçerli olması bekleniyor. 2024 oyunu, Football Manager 2023'ün yayınlandığı tüm platformlarda yayınlanacak.

Bunlar; PC, Mac, PS5, Xbox One ve Xbox Series, Switch, iOS ve Android gibi cihazlar olacak. Oyunun fiyatının geçen seneki bölümle aynı olması bekleniyor. Türkiye fiyatının ise 699 TL ile 899 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

Football Manager 2024, eskimiş motorla çıkış yapan son oyun olacak çünkü 2025 versiyonunun parçalarının Unity teknolojisiyle güçlendirileceği biliniyor. Ayrıca oyuna kadın oyuncuların yarıştığı takımların da dahil edilmesi bekleniyor.

Peki siz Football Manager 2024'ü merak ediyor musunuz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.