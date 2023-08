İlk Kez Bir Futbol Oyunu Türkçe Spikerle Geliyor!

UFL adındaki uzun süredir geliştirilen yeni futbol oyunu, Strikerz Inc. ekibi tarafından geliştiriliyor. 2021'deki duyurusundan bu yana piyasaya sürülmesi beklenen futbol oyunuyla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı.

Twitter üzerinden bir kullanıcının "Oyunda Türkçe Spiker yer alacak mı?" sorusu üzerine UFL geliştiricileri resmî X hesabı üzerinden "Evet, elbette." yanıtını verdi.

Turkish commentaries?

Yes, for sure 🤝