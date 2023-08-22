İlk Kez Bir Futbol Oyunu Türkçe Spikerle Geliyor!
Uzun süredir geliştirilen yeni futbol oyunu UFL'in Türkçe spiker desteği ile geleceği açıklandı. İşte detaylar!
UFL adındaki uzun süredir geliştirilen yeni futbol oyunu, Strikerz Inc. ekibi tarafından geliştiriliyor. 2021'deki duyurusundan bu yana piyasaya sürülmesi beklenen futbol oyunuyla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı.
Twitter üzerinden bir kullanıcının "Oyunda Türkçe Spiker yer alacak mı?" sorusu üzerine UFL geliştiricileri resmî X hesabı üzerinden "Evet, elbette." yanıtını verdi.
Turkish commentaries?— UFL (@UFLgame) August 22, 2023
Yes, for sure 🤝
Özellikle PES'in de FIFA'ya karşı rekabet edemeyecek duruma gelmesi ile FIFA yeni adıyla EA SPORTS FC bir nevi futbol oyun sektöründe tekelleşmişti. Bu pazara yeni giriş yapacak olan United Football League (UFL), yeni bir rekabet ortamı oluşturacak.
UFL, Türkçe Spiker Desteğiyle Geliyor
UFL aynı zamanda ünlü futbol yıldızlarıyla da iş birliği gerçekleştirdi. Bu yıldız isimler arasında Cristiano Ronaldo, Oleksandr Zinchenko ve Kevin De Bruyne gibi futbolcular yer alıyor.
UFL, oyun tutkunlarının 5.000'den fazla lisanslı futbolcu ile kendi futbol kulüplerini kurmalarına olanak sağlayacak. Kullanıcılar birçok oyun modelinde, dünyanın dört bir yanından oyuncularla mücadele edebilecek.
Henüz resmî bir çıkış tarihi olmayan 2023 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.
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