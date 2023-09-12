Football Manager 2024 Duyuruldu: Ön Sipariş Fiyatı Belli Oldu!
Beklenen haber geldi Football Manager 2024 duyuruldu. Birçok yenilikle gelen oyunun çıkış tarihi belli oldu. İşte çıkış tarihi ve oyuna dair tüm detaylar!
Football Manager Sports Interactive tarafından geliştirilen, SEGA tarafından yayınlanan bir futbol menajerliği simülasyon oyunudur. Football Manager'ın 2024 sürümü duyuruldu. Birçok güncelleme alan oyundan kendi sitesinde ''Serinin en eksiksiz sürümü'' olarak bahsedilmiş.
Çıkış Tarihi ve Ön Sipariş Fiyatı
FM24'e, oyunun içine sürüklenmeyi derinleştiren ve duran toplar, adam yönetimi, kadro oluşturma, Matchday ve çok daha fazlasına yönelik yükseltmelerle oyun deneyiminizi yükselten yeni eklemeler geldi.
Ayrıca FM24 Konsolu, Xbox ve Xbox Game Pass'te yeni bir sezon için geri dönüyor. Kendi sitesinde ilk sezonun ardından bir kez daha PS5'e katılacağı belirtildi. Konsola özel yeni özelliklerle dolu tüm bilgilerin Ekim ayının son haftasında açıklanacağı söylendi.
Netflix üyeliğine sahip mevcut bir oyuncuysanız, Kasım ayında oyun çıktığında FM24 Mobile'ı Netflix mobil uygulaması aracılığıyla bulup yükleyebileceksiniz.
Oyunun ön sipariş fiyatı ise şu şekilde:
- Microsoft Store: 809,10 TL
- Steam: 809,10 TL
- PlayStation Store: 899 TL
Geçmişten Günümüze Tüm Xbox Konsolları
Xbox konsolları bu zamana kadar hem tasarım hem de donanım bakımından büyük değişimlere uğradı. Xbox serisinde yer alan konsolların bazıları büyük beğeni toplarken bazıları ise beklentilerin altında kaldı.
Siz ön sipariş vermeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR