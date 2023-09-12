Football Manager 2024 Duyuruldu: Ön Sipariş Fiyatı Belli Oldu!

Football Manager Sports Interactive tarafından geliştirilen, SEGA tarafından yayınlanan bir futbol menajerliği simülasyon oyunudur. Football Manager'ın 2024 sürümü duyuruldu. Birçok güncelleme alan oyundan kendi sitesinde ''Serinin en eksiksiz sürümü'' olarak bahsedilmiş.

Çıkış Tarihi ve Ön Sipariş Fiyatı

FM24'e, oyunun içine sürüklenmeyi derinleştiren ve duran toplar, adam yönetimi, kadro oluşturma, Matchday ve çok daha fazlasına yönelik yükseltmelerle oyun deneyiminizi yükselten yeni eklemeler geldi.

Ayrıca FM24 Konsolu, Xbox ve Xbox Game Pass'te yeni bir sezon için geri dönüyor. Kendi sitesinde ilk sezonun ardından bir kez daha PS5'e katılacağı belirtildi. Konsola özel yeni özelliklerle dolu tüm bilgilerin Ekim ayının son haftasında açıklanacağı söylendi.

Netflix üyeliğine sahip mevcut bir oyuncuysanız, Kasım ayında oyun çıktığında FM24 Mobile'ı Netflix mobil uygulaması aracılığıyla bulup yükleyebileceksiniz.

Oyunun ön sipariş fiyatı ise şu şekilde:

Microsoft Store: 809,10 TL

Steam: 809,10 TL

PlayStation Store: 899 TL

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