Football Manager 2024 Mobile, Netflix Aracılığıyla Çıkış Yaptı: İşte Fragmanı!

Sports Interactive'in geliştirdiği, SEGA'nın ise yayıncılığını üstlendiği futbol menajerlik oyunu Football Manager'in yeni serisi Football Manager 2024 geçtiğimiz akşam çıkışını gerçekleştirdi.

PC platformuna çıkış yapan oyunun mobil sürümüyle ilgili bu yıl ekstra bir durum var. Netflix ile yapılan anlaşma doğrultusunda şirket Football Manager 2024 mobil sürümünü Netflix aracılığıyla mobile çıkartıyor.

Football Manager 2024 Mobile Fragmanı

Mobil sürümün de çıkışıyla birlikte yayınlanan yeni fragmanda bu yıl oyuna eklenen yeni özellikler görülebiliyor.

Maçlara dair daha derin analizlerden yeni Japonya Ligi lisansına kadar bir dizi yeni özelliğe kavuşan Football Manager 2024 mobile dair yeniliklerin açıklandığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Peki siz bu yıl Football Manager 2024 Mobile'i oynamayı planlıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.