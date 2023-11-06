Birçok özelliğiyle karşımıza çıkan Football Manager 2024 Mobile APK, sadece Netflix üyelerine özel bir şekilde piyasaya sürülüyor.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sadece Netflix üyelerine özel olarak piyasaya sürülen Football Manager 2024 Mobile APK, heyecan dolu bir menajerlik oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni eklenen futbolcuları ve özellikleriyle birlikte, zafere giden yolda size yardımcı olacak birçok özelliği kullanabilirsiniz.

Tanıtılan özelliklerden bazıları ise; maç öncesi rakip analizi, gelişmiş maç deneyimi, maç sonrası merkezi ve yenilenen oyun içi yönlendirmelerdir. Bunların yanında yeni itibar unvanlarıyla beraber taktiksel yaklaşımınıza, kişiliğinize ve transfer kararlarınıza göre itibar unvanları kazanabilirsiniz.

Sports Interactive tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan FM 24 APK'nın, yeni sezonda Netflix ile anlaşmaya vardığını söylemiştik. Oyunu oynamak için bir Netflix hesabına sahip olmalısınız. Eğer cihazınızda Netflix'e giriş yapmadıysanız, oyuna girdiğinizde sizden bir Netflix hesabı isteyecektir. Hesabınızı girdikten sonra yenilenen FM 24 Mobile APK'nın tadına varabilirsiniz.

Football Manager 2024 Mobile APK İndir

2024 sezonuyla birlikte gelen kadro ve taktikler için yenilenen arayüzde, zorlanmadan sizi galibiyete taşıyacak kadronuzu oluşturabilirsiniz. Kadrolarınızı oluşturmadan önce maç öncesi merkezinde rakibinizi analiz ederek, üstün gelmenize olanak tanıyacak bilgilere erişebilirsiniz.

FM 24 Mobile'de, her ne kadar maç öncesi taktiklerine yoğunlaşsak da, maç içerisindeki taktikler kaderinizi büyük ölçüde belirleyecektir. Maç içerisindeki işlerinizin daha iyi gitmesi için, gelişmiş maç deneyimiyle önemli anlarda harekete geçebilirsiniz. Örnek verecek olursak; yıldız bir futbolcunuz sakatlandıysa oyun size hemen bildirim gönderecek ve oyuncu değiştirme seçeneği sunulacak.

Siz de Football Manager 2024 Mobile APK indirerek, akıllı telefonlarınızda takımınızı tam anlamıyla bir patron gibi yönetebilirsiniz.

Football Manager 2024 Mobile Özellikleri