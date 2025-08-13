Özlem Bitiyor: Football Manager 2026'dan İlk Fragman Geldi (Video)

Hatırlarsanız ünlü CM ve FM serisinin geliştiricisi Sports Interactive, 2023 yılında piyasaya sürülen Football Manager 2024'ün ardından FM 2025'i yeni oyun motorunun geliştirilmesindeki aksaklıklar nedeniyle ilk başta ertelemiş ardından iptal etmişti. Bu gelişmenin ardından tüm gözler Football Manager 2026'ya çevrilmişti. Şimdiyse Sports Interactive ve SEGA merakla beklenen oyunun ilk fragmanını yayımladı.

Unity oyun motoruyla baştan aşağı yeniden geliştirilen FM 2026 için yayımlanan ilk fragman tahmin edeceğiniz üzere oyunun uzun süren bekleyişine ve yenilenen maç motoruna odaklanıyor. İşte detaylar!

FM 2026 Yeni Oyun Motoruyla Geliyor

FM 2026'nın ilk fragmanı özellikle oyun içerisinden kısıtlı görüntüler içerse de özellikle yenilenen maç motorunun FM serisinin dinamiklerini değiştireceğini gösteriyor. Özellikle maç içerisindeki grafiklerin artık çok daha gerçekçi ve canlı olduğu söylenebilir.

İngiltere Premier League'nin ikonik maç önü atmosferine ev sahipliği yapan bu kısa fragman ayrıca yaklaşmakta olan başka bir fragmanın da habercisi niteliğinde. Zira videonun sonunda yeni maç dinamiklerinin sergileneceği yeni bir tanıtım fragmanının yakında yayımlanacağı vurgulanıyor.

Football Manager 2026'nın İlk Fragmanı

FM 2026 Ne Zaman Çıkacak?

Sports Interactive ve SEGA, Football Manager 2026'nın ne zaman çıkacağına dair henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak oyunun serinin geleneklerini bozmayarak bu yıl sonbahar aylarında piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzun süren bekleyişin ardından sizin FM 2026'dan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.