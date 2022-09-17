Unity ile yapılmış oyunlar neler? Bu sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için oldukça başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz oyunu hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

İlk olarak 2005 yılında piyasaya sürülen Unity, yıllar içerisinde çok gelişti ve bununla birlikte dünya çapında oldukça popüler oldu. Çoğu geliştirici tarafından tercih edilen oyun motoru hâline gelen hizmet ile kaliteli grafiklere sahip oyunlar yapılabiliyor.

En iyi oyun yapma programları arasında yer alan Unity ile geliştirilmiş en iyi oyunlar neler? Bu yazıda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebileceğiniz mobil yapımları bir arada topladık.

Unity ile Yapılmış Oyunlar

Among Us

Crossy Road

Pokemon GO

Hitman: Sniper

Genshin Impact

Alto's Adventure

Call of Duty: Mobile

Monument Valley 2

Shadowgun Legends

Hearthstone

Yukarıda Unity ile yapılan oyunlar bulunuyor. Listede yer alan oyunların detaylarına ve indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Among Us

En iyi çok oyunculu oyunlar arasında yer alan Among Us uzay gemisinde geçiyor. Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebileceğiniz yapımda sahtekâr rolü verilen karakteri bulmaya çalışıyorsunuz. Sahtekâr rolündeki karakterin ise fark edilmeden uzay gemisinde yer alan tüm karakterleri öldürmesi gerekiyor.

Crossy Road

Crossy Road isimli oyunda kontrol ettiğiniz karakteri karşıdan karşıya geçirmeniz gerekiyor. Bu, kulağa oldukça basit gelebilir ancak yollardan sürekli çeşitli araçlar geçiyor. Dolayısıyla oynarken dikkatli olmanız büyük bir öneme sahip.

Başarılı oynanış mekaniğiyle dikkat çeken yapımda çeşitli karakterler mevcut. Bu karakterlerin kilidini açabilmek için oyundan elde ettiğiniz paraları kullanmanız gerekiyor. Böylelikle farklı karakterleri kontrol edebilirsiniz.

Pokemon GO

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza atan Pokemon GO, en iyi arttırılmış gerçeklik oyunları arasında yer alıyor. Oyunda Pokemon karakterlerini toplamanız gerekiyor. Bunun için diğer oyunlardan farklı olarak dışarı çıkıp gezmeniz gerekiyor.

Savaş sistemine sahip olan yapımda Charizard, Pikachu dahil olmak üzere pek çok Pokemon karakteri bulunuyor. 100 milyondan fazla indirilen arttırılmış gerçeklik oyununu cihazınıza indirebilir ve uzun süre eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Hitman: Sniper

En iyi sniper oyunları arasında bulunan Square Enix tarafından geliştirildi ve yayımlandı. İlk olarak 2015 yılında Android ve iOS platformlarına sunulan yapımda Ajan 47'yi kontrol ederek çeşitli suikastlar düzenliyorsunuz. Suikastlar için ister hedefe direkt ateş ederek isterseniz çevredeki objelerden yararlanabilirsiniz.

Sabit bir konumda durarak tıpkı bir keskin nişancı gibi hedefleri yok etmeye çalışıyorsunuz. 150'den fazla görevin yer aldığı oyunda 16 adet silah bulunuyor. Bu oyunda diğer Hitman oyunlarından farklı olarak hareket edemiyorsunuz.

Genshin Impact

Genshin Impact, miHoYo tarafından geliştirilen ve yayımlanan aksiyon rol yapma oyunudur. İlk olarak 2020 yılının eylül ayında sunulan oyun, günümüzde özellikle mobil platformdaki en popüler oyunlardan bir tanesi hâline geldi.

Anime tarzı grafiklere sahip olan oyunda uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Anime film ve dizilerini izlemekten keyif alıyorsanız ve bu alanda geliştirilmiş oyunların neler olduğunu merak ediyorsanız en iyi anime oyunları listemize de göz atabilirsiniz.

Alto's Adventure

Team Alto tarafından geliştirilen Alto's Adventure, sonsuz koşu türünde bir oyundur. Dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip olan yapımda karın üzerinde engelleri aşarak kayak yapıyorsunuz. Düştüğünüzde ise oyun sona eriyor. Muhteşem müziklere sahip olan oyunun arka planındaki manzara oldukça etkileyici.

Call of Duty: Mobile

Activision tarafından sunulan Call of Duty: Mobile'da çeşitli oyun modları bulunuyor. Bu modlar arasında battle royale da mevcut. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan CoD: Mobile'ın battle royale modunda tıpkı PUBG'deki gibi haritanın herhangi bir yerine atlayıp hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyorsunuz.

Çok popüler bir oyun olan CoD: Mobile'da karakter özelleştirme imkânı da bulunuyor. Bu sayede oyuncular karakterlerini istediği gibi özelleştirebiliyor. Oyunda ayrıca çeşitli silahlar da bulunuyor.

Monument Valley 2

İlk olarak 2017 yılında sunulan Monument Valley 2, dünyanın en popüler bulmaca oyunlarından bir tanesidir. İzometrik bakış açısına sahip olan oyunda büyüleyici bir yolculuğa adım atıyorsunuz. Çok başarılı müziklere ve etkileyici görselliğe sahip olan yapımda ilerleyebilmeniz için bulmacaları çözmeniz gerekiyor.

Shadowgun Legends

Madfinger Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Shadowgun Legends da Unity tarafından yapılan oyunlar arasında yer alıyor. Karşınıza çıkan düşmanları yok ederek ilerlediğiniz oyunda kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemi bulunuyor. RPG ögelerinin yer aldığı yapımda özelleştirme imkânı da mevcut.

Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op görevler ve çevrim içi oyun modu da yer alıyor. Bu modlar sayesinde popüler yapımda uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Hearthstone

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan Hearthstone, 2014 yılında piyasaya sürüldü. Kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hâle gelen kart oyununda strateji büyük bir öneme sahip. Çeşitli ödüllere layık görülen oyun Windows, MacOS, Android ve iOS platformlarında bulunuyor.

Bu yazıda Unity ile yapılmış oyunlar listesi hazırladık. Listede bulunan oyunların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.