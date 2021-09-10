Football Manager 22 Duyuruldu: Xbox Game Pass'e Eklenecek mi?

Microsoft, serinin hayranları tarafından merak içerisinde beklenen Football Manager 22 isimli video oyununu duyurdu. Peki, futbol menajerliği oyunu ne zaman çıkacak, Xbox Game Pass'e eklenecek mi? Yapılan açıklamaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Football Manager 22 Ne Zaman Çıkacak?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, Football Manager serisinin yeni oyununu resmen duyurdu. Yapılan duyuru ile birlikte FM 22 ve FM 22 Xbox Edition'ın ne zaman çıkacağı ve Xbox Game Pass'e eklenip eklenmeyeceği belli oldu.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre FM 22 ve FM 22 Xbox Edition, 9 Kasım tarihinde Android, iOS, PC, Nintendo Switch, Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun PC sürümü Epic Games Store ve Steam isimli popüler dijital oyun mağazaları üzerinden satın alınabilecek.

Steam veya Epic Games Store üzerinden ön sipariş veren oyuncular, erken erişim versiyonuna 9 Kasım tarihinden yaklaşık iki hafta önce erişebilecek. Futbol menajerliği oyunu şu anda Epic Games Stoer ve Steam isimli popüler dijital oyun mağazalarında yüzde 10 indirim ile 269,10 TL'ye satılıyor.

Düyna genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen futbol menajerliği oyunu, ilk günden hem PC hem de konsol için Xbox Game Pass isimli oyun abonelik hizmetinin içerik kütüphanesine eklenecek.

Paylaşılan bilgilere göre video oyunu kulübünüzdeki olaylar üzerinde benzersiz derinlik ve kontrol sağlayacak. Oyunda dünyanın en popüler oyun tarzlarından örnek alınan taktik şablonları arasında seçim yapılabilecek.

Futbol menajerliği oyununun Android sürümü için ön kayıt süreci olacak. Ön kayıt sürecinin ekim ayının ortasında başlayacağı açıklandı. Oyuncular belirtilen tarihte Google Play Store üzerinden ön kayıt yapabilecek. Ekim ayında App Store üzerinden ise ön sipariş açılacak. Oyunun mobil sürümü ile ilgili henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen futbol menajerliği oyununu ilk günden hem konsol hem de PC için Xbox Game Pass'e eklenecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ileilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.