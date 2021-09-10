Football Manager 2022, PC ve mobile çıkış yapan Türkçe futbol menajerlik oyunu. FM22 indirimli fiyatıyla Steam'de!

Erkan Calp - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Football Manager 2022, Windows/Mac bilgisayarlarda ve Android/iOS mobil cihazlarda oynanabilen Türkçe futbol menajerlik oyunu. FM22, kazanan tarafınızı bulmanın, futbol stilinizi aşılamanın ve taraftarlar için kazanmanın yeni, ilerici yollarını sunuyor. Ön siparişe özel %10 indirim fırsatıyla Football Manager 2022 Steam’de!

Football Manager 2022 Steam

Futbol sadece en iyi olmak ve kazanmakla ilgili değildir. Olasılıkların üstesinden gelmek, hayallerinizi gerçekleştirmek ve başarınızı ustalık ve beceri yoluyla kazanmakla ilgilidir. Zirveye çıkmak için mücadele etmek ve dünyayı şok etmek veya uçurumun eşiğinden geri dönmek için yolunuzu açmak; bunlar en tatlı anlardır.

Kulübünüzün kaderinin mimarı sizsiniz, onların kaderi size kalmış. Kulübünüzün hayallerini gerçeğe dönüştürmek için önemli anlarda galip gelin ve menajerlerin yanında yerinizi alın.

Kulübünüzün hiyerarşisinin hedeflerini ve taraftarların yüksek beklentilerini karşılayarak oyunun zirvesine doğru bir yolculuğa çıkın.

Keşfedilmemiş yetenekler için dünyayı araştırın veya kadronuzu içeriden kurarak potansiyellerini gerçekleştirmeleri için antrenmanlarına çıkarın.

Maç gününde takımınıza başarı sağlamak için tasarlanmış taktikler ve stratejilerle oyuncularınızın ilgisini çekecek bir futbol kimliği oluşturun.

Football Manager 2022 Ne Zaman Çıkacak?

Football Manager 2022 çıkış tarihi 9 Kasım olarak duyuruldu. Erken Erişim, 9 Kasım tarihinden yaklaşık iki hafta önce başlayacak. İlk oynayanlardan olmak için Steam’de ön sipariş verin. Resmi SEGA Mağazası, Steam, Epic Games, Microsoft Store’dan PC/Mac için Football Manager 2022 satın alarak piyasaya çıkış zamanından önce %10 indirim alabilirsiniz. Football Manager 2022 fiyatı 269 TL.

Football Manager 2022 Mobile

Football Manager 22 Mobile da 9 Kasım’da çıkış yapacak. App Store ve Google Play’den ön kayıtlar Ekim ayı ortasında açılacak. Aynı zamanda bu tarihlerde mobil futbol oyununda öne çıkan yeniliklere dair tüm detaylar da sunulacak. Oyun çıkış yapar yapmaz, Android telefon kullanıcıları için Football Manager 2022 APK indirme bağlantısı paylaşılacak.

Football Manager 2022 Sistem Gereksinimleri

Football Manager 2022 PC’de oynamak için sahip olmanız gereken donanımlar Football Manager 2022 minimum sistem gereksinimleri altında verilmiştir: