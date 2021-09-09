eFootball PES 2021 Mobilde İndirme Rekoru Kırdı

eFootball PES 2021 mobil indirme sayısı rekor seviyeye ulaştı. Android ve iOS platformlarında oyuncuların bir numarasına haline gelen ücretsiz futbol oyunu, eFootball PES 2021 Mobile'deki yeni etkinlik detayları da haberimizde.

Konami Digital Entertainment B.V. bugün, eFootball PES 2021 Mobile'ın iOS ve Android platformlarında resmi olarak 450 milyondan fazla indirildiğini duyurdu. Bu dönüm noktasıyla birlikte bugünden itibaren özel bir oyun içi kampanya başlıyor. Ayrıca KONAMI, Eylül boyunca gelecek Unutulmaz Anlar (Iconic Moments) oyuncularını da belirledi.

eFootball PES 2021 mobil indirme sayısına özel etkinlikler

9 Eylül- 23 Eylül arasında oyuna giriş yapan kullanıcılar 200'e kadar oyun içi Coin kazanabilir. 13 Eylül – 27 Eylül döneminde ise oyuncuları Worldwide Clubs Challenge ve Open Challenge adlı iki etkinlikte iki kat ödül kazanma fırsatı bekliyor.

Ayrıca KONAMI, 9 Eylül'den 23 Eylül'e kadar olan bu etkinlik döneminde kampanya süresi boyunca mevcut olacak Unutulmaz Anlar (Iconic Moments) futbolcularını da açıkladı.

*Iconic Moments futbolcuları, bu sonbaharda eFootball PES 2021 Mobile'dan güncellenecek olan eFootball 2022'nin yeni oyuncu kategorisi olan Legendary’ye (Efsane) taşınacak. Web sitesi üzerinden iki oyun arası transfer bilgileri de güncellendi. Ancak *Iconic Moments oyuncularından "Legendary" olarak eFootball’a transfer edilen oyuncuların takımlarında ve özelliklerinde bazı farklılıklar olabilir.

eFootball serisinin yapımcısı Seitaro Kimura, yaptığı açıklamada, "eFootball'un platformumuzun genel adı olması nedeniyle, çeşitli içeriklerle zenginleşecek ilk sezonumuzun resmi adını 'eFootball 2022' koyduk" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Platformlar arası eşleştirme ve mobil denetleyici desteği gibi yeni özellikler getiren güncellemeler, önümüzdeki aylarda sık sık yapılacak ve daima ücretsiz olacak. Gelecekteki içerik güncellemeleri ve oyun modları, oyunculara ücretsiz veya Premium seçenekler olarak sunulacak. Oyuncuları sahalara çıkarmak ve geri bildirimlerini almak için sabırsızlanıyoruz."

eFootball PES 2021 Mobile'da FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate ve São Paulo FC olmak üzere 9 adet takım yer alıyor.

eFootball PES 2021 Mobile iOS ve Android platformlarında tamamen ücretsiz oynamak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.