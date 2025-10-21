Anlaşma Sağlandı: FM 26 Yıllardır Beklenen Özellik İle Geliyor!

Oyun dünyasının en köklü menajerlik serisi Football Manager (FM) ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Serinin geliştiricisi Sports Interactive, futbolun küresel yönetim organı FIFA ile uzun yıllardır beklenen bir anlaşmaya imza attı.

Yapılan anlaşma kapsamında 2026 Dünya Kupası başta olmak üzere FIFA'nın büyük uluslararası futbol turnuvaları ilk kez Football Manager serisine tam lisanslı olarak dahil olacak. İşte detaylar!

2026 Dünya Kupası FM 26'ya Dahil Edildi

Bu yeni iş birliğinin ilk meyvesi Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası olacak. Sports Interactive, 4 Kasım'da piyasaya sürülmesi planlanan Football Manager 2026'da bu turnuvanın da yer alacağını duyurdu. Geliştirici ayrıca gelecekte yayınlayacağı bir güncelleme ile Dünya Kupası'nı kapsayan özel bir uluslararası yönetim modülü yayınlayacağını duyurdu.

Anlaşma kapsamında yeni oyun, turnuvaya katılacak 48 ülkenin resmi formalarına ve tamamen yenilenen maç motoru için özgün yayın grafiklerine sahip olacak. Oyunun Stüdyo Direktörü Miles Jacobson, bu ortaklığın stüdyo için "tarihi bir an" olduğunu belirtirken, Uluslararası Yönetim modülünün pek çok yeniliği beraberinde getireceğini de açıkladı.

Kadın Futbolu ve Diğer Turnuvalar da Oyunda Yer Alacak

Bu büyük anlaşmanın sadece erkekler Dünya Kupası ile sınırlı kalmayacağını belirtelim. Yapılan lisans ortaklığı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı ve seriye ilk kez dahil olan kadın futbolu modu için Kadınlar Dünya Kupasını da içeriyor.

En iyi futbol menajerlik oyunları arasına katılması beklenen FM 26, bu turnuvalara ek olarak Premier Lig'in resmi olarak temsil edildiği ilk oyun olacak. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi için yapılan lisans anlaşması da yeni oyunda geçerliliğini koruyacak.

FIFA cephesi için de bu anlaşmanın oldukça değerli olduğunu söyleyebiliriz. Zira, EA Sports ile yaşanan ayrılığın ardından oyun dünyasındaki desteğini kaybeden FIFA, Dünya Kupası öncesinde turnuvanın ünlenmesini sağlayacak bir yapıma kavuşmuş oldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.