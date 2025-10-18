Football Manager 26 İçin Geri Sayım Başladı! Erken Oynanabilecek

Football Manager 26'nın (FM 26) ne zaman piyasaya sürüleceği belli olsa da beta sürecinin ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyordu. Son ortaya çıkan bilgilere göre Football Manager 26'nın açık beta süreci çok yakın bir zamanda başlayacak. Oyuncular, yeni oyunun neler sunduğunu bizzat deneyimleyerek öğrenme imkânına sahip olacak.

Football Manager 26'nın Açık Betası Ne Zaman Başlayacak?

Football Manager 26'nın açık beta süreci, 24 Ekim 2025'te başlayacak. Oyunu çıkış tarihinden önce denemek isteyenler, bu tarihten itibaren oyuna erişebilecek. Bu süre zarfında kaydedilen tüm ilerlemeler, oyun piyasaya sürüldüğünde geçerli olmaya devam edecek. Dolayısıyla oyuncuların kaydettiği ilerleme ile ilgili endişelenmesine gerek olmayacak.

En iyi futbol menajerlik oyunları arasına katılmaya hazırlanan Football Manager 26, 4 Kasım 2025'te piyasaya sürülecek. Ön sipariş veren oyuncular ise oyun tam olarak çıkışını gerçekleştirmeden önce erken erişim ile Football Manager 26'yı oynama imkânına sahip olacak. Oyunun şu anda PlayStation, Xbox Series X / S, Steam, Microsoft Store ve Epic Games üzerinden ön siparişe açık olduğunu da belirtelim.

Football Manager 26'nın Fiyatı Ne Kadar?

Football Manager 26, PlayStation ve Xbox mağazalarında oyun piyasaya sürülene kadar geçerli indirim sayesinde 1.999 TL yerine 1.799,10 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu arada Game Pass Ultimate aboneleri, ilk günden itibaren oyuna Game Pass Ultimate kütüphanesi üzerinden erişebilecek.

Sports Interactive tarafından geliştirilip Sega tarafından yayınlanan futbol menajerlik oyunu, Steam'de yüzde 10 indirimle birlikte 49.99 dolar (2094 TL) yerine 44.99 dolara (1885 TL) ön sipariş verilebiliyor. Epic Games ve Microsoft Store'da ise geçici bir süreliğine 1.999 TL yerine 1.799,19 TL'ye alınabiliyor.

Football Manager 26 Nasıl Bir Oyun?

Football Manager 26, futbol menajerlik kariyeri yapmaya çalıştığınız bir simülasyon oyunu. Tamamen Unity motoruyla geliştirildi. FM serisinin bu oyununda stadyumdan ışıklandırma ve gölgelendirmeye, oyuncuların animasyonlarından kamera açılarına kadar her şey çok gerçekçi görünecek şekilde geliştirildi. Hatta ses tarafı için de aynı gelişmişlikten bahsetmek mümkün.

Maç sırasında oyuncu hareketleri daha mantıklı ve gerçeğe uygun olacak. FM 26'nın öne çıkan en önemli yönü, gerçekçi fizik kurallarına olan bağlılığı olacak. Bütün bu ayrıntılar dolayısıyla oyuncular ileri düzey bir futbol menajerlik deneyimi elde edebilecek. Bu da daha keyifli bir oynanış anlamına geliyor.