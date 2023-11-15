Football Manager Oynamak İçin İşini Bıraktı: Maaşının İki Katını Kazandı!

26 yaşında Tom Kelsey adındaki bir genç, tam zamanlı olarak çalıştığı işini bırakarak Football Manager odaklı bir YouTube kanalı açmış. Burada saatlerce oyun oynayarak maaşının iki katını kazanmayı başarmış.

Haftada 50-60 Saat Oyun Oynuyor!

Nottingham Trent Üniversitesi’nde öğrenciyken Football Manager üstüne bir YouTube kanalı açan Kalsey, üniversiteyi bitirdikten sonra Lincolnshire ilçe konseyinde asistan olarak işe başlamış.

Ağustos 2022'de işinden istifa ederek YouTube kanalı için videolar çekmeye başlamış. Football Manager oynamanın onun için bir tutku olması, şimdi bir kariyer hedefine dönüşmüş. Çünkü Kelsey, 118 bin abone sayısına ve ayda 1 milyon izlenmeye ulaştığı için bu işi başarılı yaptığını düşünüyor.

Haftada 50 ila 60 saat arasında oyun oynadığını söyleyen genç oyuncu, tam zamanlı işinde kazandığı maaşından iki kat daha fazla kazanıyor. İşte Tom Kelsey'in işini ve kariyer hedefini anlattığı açıklaması:

"Birdenbire bu bir fikre dönüştü ve bir gün bunu bir iş olarak yapabileceğimi düşündüm. Şu anda kazandığım para, YouTube'a geçmeden önce tam zamanlı işimde kazandığımın iki katı. Bu parayı kazanırken aynı zamanda kendi patronum olabilmek, kendi seçimlerimi yapabilmek ve başkası için çalışmamak benim için işin en güzel yanı oldu. Haftada 50 ila 60 saatimi Football Manager oynayarak geçirebiliyorum, bu bazı insanları çıldırtabilir ama benim için bir rüya. İşim için video oyunları oynamak çok sıra dışı bir kariyer tercihi oldu. Yıldan yıla, aydan aya büyümeye devam ediyor ve bu yüzden de yapabildiğim kadar uzun süre yapmaya çalışacağım. Bundan elde ettiğim özgürlük, asıl sevdiğim şey bu. Kanal daha popüler hale geldikçe ve daha fazla insan izlemeye başladıkça, gördüğünüz reklamlardan para kazanmaya başlıyorsunuz."

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