Forbes Dünyanın En İyi İşverenlerini Açıkladı: 6 Türk Şirketi de Listeye Girmeyi Başardı!

İş ve finans dünyasının önde gelen dergilerinden Forbes, her sene düzenli olarak yayınladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesini 2024 yılı için güncelledi. Listenin ilk sıralarını teknoloji firmaları doldururken, ülkemizden 6 şirket de listede kendine yer buldu. Detaylar haberde.

Dünyanın En İyi İşverenleri Listesinde Microsoft ve Google Zirveye Yerleşirken, Apple İlk 10'a Giremedi

Bünyesinde bulundurduğu çalışanlara en iyi çalışma koşulları sunan şirketlerden oluşan Dünyanın En İyi İşverenleri listesi, Forbes dergisi tarafından güncellenerek tekrardan yayınlandı. Statista ortaklığında gerçekleştirilen ve 50 ülkeden 300.000’den fazla çalışanın katıldığı insanlara yapılan anketler sonucunda 2024 yılı için çalışma koşulları açısından en iyi 850 şirket Forbes tarafından sıralandı.

Uluslararası faaliyet gösteren ve 1000’den fazla çalışanı olan şirketlerin değerlendirilmeye alındığı listede birinci sırayı geçtiğimiz sene ikinci olarak belirlenen Microsoft aldı. ABD merkezli yazılım devini rakibi Google'ı bünyesinde bulunduran Alphabet takip etti. Geçen yılın lideri Samsung ise üçüncü sırada kendine yer buldu. Geçtiğimiz sene dördüncü en iyi işveren olarak belirlenen Apple ise büyük bir düşüş yaşayarak 15.sıraya kadar geriledi.

Sıralama Şirket Çalışan sayısı 1. Microsoft 221.000 2. Alphabet 182.502 3. Samsung 270.372 4. Adobe 29.000 5. BMW Group 154.950 6. Delta Air Lines 90.000 7. Airbus 147.893 8. IKEA 208.000 9 LEGO Group 27.000 10. IBM 187.000

Listede ülkemizden 6 farklı Türk şirket de kendine yer buldu. Genel sıralamada 118'inci olan Koç Holding Türkiye bazında en iyi işveren oldu. Listede 195'inci sırada Sabancı Holding, 301’inci sırada Türk Hava Yolları, 383’üncü sırada Yapı Kredi, 795’inci sırada İş Bankası, 803’üncü sırada ise Turkcell'in yer aldığını belirtelim.

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