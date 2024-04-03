Forbes Dünyanın En Zengin İnsanlarını Açıkladı: Listede Herkesi Şaşırtan Bir İsim Var!
Forbes, her sene olduğu gibi bu senenin de en zengin isimlerini açıkladı. Bu sene listede herkesi şaşırtacak bir isim daha yer aldı. İşte detaylar!
Forbes, her yıl olduğu gibi bu yılın da milyardeler listesini açıkladı. Açıklanan listede şaşırtmayan isimler olduğu gibi bir ilki başaran yeni isimler de dikkat çekiyor.
TIME Dergisi'nin 2023 yılında "Yılın Kişisi" ve Euronews Culture'ın "2023 Müzik Kişiliği" seçtiği Taylor Swift, bu listelere şarkıları ve sahne performansları ile girmeye hak kazanmıştı.
Ancak, Forbes'un açıkladığı milyarder listesine de 1.1 milyar dolarlık bir servet ile giriş yapan şarkıcı, bugüne kadar Forbes'un listesine sadece şarkıları ve parformansları ile giren ilk müzisyen olmayı da başardı.
Dünyanın En Zenginleri ve Zengin Adayları Kimler?
Forbes, 34 yaşındaki şarkıcı Taylor Swift'in telif ücretleri ve turnelerden 500 milyon dolar, albümlerinden 500 milyon dolar ve emlaktan da 125 milyon dolar kazandığını iddia etti. Tüm bunlara ek olarak Spotify yayın telif haklarından da 100 milyon dolara yakın bir kazanç elde ettiği söyleniyor.
Forbes, Swift için açıklamalarında şu sözlere de yer verdi:
"Miss Americana, Ekim ayında milyarder olarak bir müzisyenin şimdiye kadar yaşadığı kültürel açıdan en etkili yıllardan birini sonlandırdı. Tarihi Eras Turu'ndan elde ettiği tahmini 190 milyon dolarlık vergi sonrası kazancı, country ve pop müzisyeninin üç virgüllü kulüp haline gelmesine yardımcı oldu. Bunu yalnızca şarkı yazımı ve performansa dayalı olarak yapan ilk kişi."
Dünyanın En Zengin Ülkeleri Açıklandı: Bir Ülke ABD'yi Geride Bıraktı!
Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu. Paylaşılan bir rapora göre bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri'ni geçmeyi başardı.
Forbes 2024 Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Ünlü İsimler
- George Lucas: 5,5 Milyar Dolar
- Steven Spielberg: 4,8 Milyar Dolar
- Michael Jordan: 3,2 Milyar Dolar
- Oprah Winfrey: 2,8 Milyar Dolar
- Jay-Z: 2,5 Milyar Dolar
- Kim Kardashian: 1,7 Milyar Dolar
- Peter Jackson: 1,5 Milyar Dolar
- Tyler Perry: 1,4 Milyar Dolar
- Rihanna: 1,4 Milyar Dolar
- Tiger Woods: 1,3 Milyar Dolar
- LeBron James: 1,2 Milyar Dolar
- Magic Johnson: 1,2 Milyar Dolar
- Dick Wolf: 1,2 Milyar Dolar
- Taylor Swift: 1,1 Milyar Dolar
Forbes, Türkiye'nin En Yaşanabilir Şehirlerini Açıkladı: İlk Sıra Şaşırttı!
Finanstan endüstriye, yatırımdan pazarlamaya pek çok dalda saygı gören dünyaca ünlü dergi Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesini yayınladı.
Forbes 2024 Dünyanın En Zenginleri Listesi
- Bernard Arnault ve Ailesi: 233 Milyar Dolar
- Elon Musk: 195 Milyar Dolar
- Jeff Bezos: 194 Milyar Dolar
- Mark Zuckerberg: 177 Milyar Dolar
- Larry Ellison: 141 Milyar
- Warren Buffett: 133 Milyar
- Bill Gates: 128 Milyar
- Steve Ballmer: 121 Milyar
- Mukesh Ambani: 116 Milyar Dolar
- Larry Page: 114 Milyar Dolar
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