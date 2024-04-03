Forbes Dünyanın En Zengin İnsanlarını Açıkladı: Listede Herkesi Şaşırtan Bir İsim Var!

Forbes, her yıl olduğu gibi bu yılın da milyardeler listesini açıkladı. Açıklanan listede şaşırtmayan isimler olduğu gibi bir ilki başaran yeni isimler de dikkat çekiyor.

TIME Dergisi'nin 2023 yılında "Yılın Kişisi" ve Euronews Culture'ın "2023 Müzik Kişiliği" seçtiği Taylor Swift, bu listelere şarkıları ve sahne performansları ile girmeye hak kazanmıştı.

Ancak, Forbes'un açıkladığı milyarder listesine de 1.1 milyar dolarlık bir servet ile giriş yapan şarkıcı, bugüne kadar Forbes'un listesine sadece şarkıları ve parformansları ile giren ilk müzisyen olmayı da başardı.

Dünyanın En Zenginleri ve Zengin Adayları Kimler?

Forbes, 34 yaşındaki şarkıcı Taylor Swift'in telif ücretleri ve turnelerden 500 milyon dolar, albümlerinden 500 milyon dolar ve emlaktan da 125 milyon dolar kazandığını iddia etti. Tüm bunlara ek olarak Spotify yayın telif haklarından da 100 milyon dolara yakın bir kazanç elde ettiği söyleniyor.

Forbes, Swift için açıklamalarında şu sözlere de yer verdi:

"Miss Americana, Ekim ayında milyarder olarak bir müzisyenin şimdiye kadar yaşadığı kültürel açıdan en etkili yıllardan birini sonlandırdı. Tarihi Eras Turu'ndan elde ettiği tahmini 190 milyon dolarlık vergi sonrası kazancı, country ve pop müzisyeninin üç virgüllü kulüp haline gelmesine yardımcı oldu. Bunu yalnızca şarkı yazımı ve performansa dayalı olarak yapan ilk kişi."

Forbes 2024 Dünyanın En Zenginleri Listesindeki Ünlü İsimler

George Lucas: 5,5 Milyar Dolar Steven Spielberg: 4,8 Milyar Dolar Michael Jordan: 3,2 Milyar Dolar Oprah Winfrey: 2,8 Milyar Dolar Jay-Z: 2,5 Milyar Dolar Kim Kardashian: 1,7 Milyar Dolar Peter Jackson: 1,5 Milyar Dolar Tyler Perry: 1,4 Milyar Dolar Rihanna: 1,4 Milyar Dolar Tiger Woods: 1,3 Milyar Dolar LeBron James: 1,2 Milyar Dolar Magic Johnson: 1,2 Milyar Dolar Dick Wolf: 1,2 Milyar Dolar Taylor Swift: 1,1 Milyar Dolar

Forbes 2024 Dünyanın En Zenginleri Listesi