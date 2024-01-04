Forbes, Türkiye'nin En Yaşanabilir Şehirlerini Açıkladı: İlk Sıra Şaşırttı!
Dünyaca ünlü dergi Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini belli kriterler doğrultusunda listeledi. İşte detaylar!
Finanstan endüstriye, yatırımdan pazarlamaya pek çok dalda saygı gören dünyaca ünlü dergi Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesini yayınladı.
'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' mottosuyla hazırlanan listenin ilk sırasında İstanbul'un yer alması pek çok kişiyi şaşırttı.
Liste hazırlanırken belirlenen kriterler doğrultusunda her şehir genel endeks puanına göre sıralandı.
Listenin son sırasında 29,71 genel endeks puanıyla Muş yer alırken, ilk sıradaki İstanbul ise 68,9 genel endeks puanı elde etti.
Türkiye'nin En Yaşanabilir Şehirleri
- İstanbul - 68,9 Genel Endeks Puanı
- Ankara - 66,13 Genel Endeks Puanı
- İzmir - 62,39 Genel Endeks Puanı
- Tekirdağ - 61,46 Genel Endeks Puanı
- Kocaeli - 59,98 Genel Endeks Puanı
- Antalya - 59,1 Genel Endeks Puanı
- Yalova - 58,07 Genel Endeks Puanı
- Bursa - 57,13 Genel Endeks Puanı
- Eskişehir - 56,84 Genel Endeks Puanı
- Trabzon - 53,38 Genel Endeks Puanı
Türkiye'nin En Zeki Şehirleri Belli Oldu!
Zeka Testi Merkezi isimli internet sitesine ait bir araştırmaya göre Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu. Hâlihazırda IQ testi hizmeti veren Zeka Testi Merkezi, bu sonuçlar ve kendi gerçekleştirdiği araştırmalar ışığında yayınlamış olduğu raporda Türkiye'nin en zeki illerini sıraladı.
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