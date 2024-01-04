Forbes, Türkiye'nin En Yaşanabilir Şehirlerini Açıkladı: İlk Sıra Şaşırttı!

Finanstan endüstriye, yatırımdan pazarlamaya pek çok dalda saygı gören dünyaca ünlü dergi Forbes, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesini yayınladı.

'Yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler' mottosuyla hazırlanan listenin ilk sırasında İstanbul'un yer alması pek çok kişiyi şaşırttı.

Liste hazırlanırken belirlenen kriterler doğrultusunda her şehir genel endeks puanına göre sıralandı.

Listenin son sırasında 29,71 genel endeks puanıyla Muş yer alırken, ilk sıradaki İstanbul ise 68,9 genel endeks puanı elde etti.

Türkiye'nin En Yaşanabilir Şehirleri

İstanbul - 68,9 Genel Endeks Puanı Ankara - 66,13 Genel Endeks Puanı İzmir - 62,39 Genel Endeks Puanı Tekirdağ - 61,46 Genel Endeks Puanı Kocaeli - 59,98 Genel Endeks Puanı Antalya - 59,1 Genel Endeks Puanı Yalova - 58,07 Genel Endeks Puanı Bursa - 57,13 Genel Endeks Puanı Eskişehir - 56,84 Genel Endeks Puanı Trabzon - 53,38 Genel Endeks Puanı

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