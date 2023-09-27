Bu Yılın En Çok Kazanan İçerik Üreticileri Belli Oldu: Kim Ne Kadar Kazanmış?

Forbes, dijital içerik üreticilerinin Haziran 2022 ile Haziran 2023 arasındaki brüt kazancını tahmin etti.

Genel olarak, Forbes listesindeki 50 içerik oluşturucu bu yıl, bir önceki yıla göre %23 artışla yaklaşık 700 milyon dolar kazandı ve platformlarda toplam 2,6 milyar takipçiye sahip.

Yayınlanan listenin sıralaması üç faktöre dayanıyor: kazanç, girişimcilik ve nüfuz (takipçi ve etkileşim oranı). Forbes, verileri derlemek için sosyal medya pazarlama şirketi Influential ile ortaklık kurdu.

Listenin Zirvesinde MrBeast Var

Adı Jimmy Donaldson olan MrBeast, derginin YouTube, TikTok, Instagram, Twitch ve diğer sosyal platformlarda en çok kazanan ve en etkili 50 yaratıcıyı sıraladığı ikinci yıllık sıralama olan Forbes 2023 En İyi İçerik Oluşturucular Listesi'nde yer alıyor.

Birçok abartılı gösteri ve büyük paralı hediyeler düzenleyen YouTuber, geçtiğimiz yıl tahmini olarak 82 milyon dolar elde etti. Bu kazanç diğer internet içerik oluşturucularının kazancının iki katından fazla.

186 milyon abonesi ve sayısı her geçen gün artan, en çok takip edilen YouTube içerik oluşturucusu MrBeast, yalnızca popüler videolar üretmekle kalmıyor, aynı zamanda çok sayıda ticari faaliyet yürütüyor ve düzenli olarak hayırsever projeleri destekliyor.

Listedeki ilk 10 içerik üreticisi ise şu şekilde:

MrBeast (Jimmy Donaldson): 82 milyon dolar

Rhett ve Link: 35 milyon dolar

PrestonPlayz : 35 milyon dolar

Ryan's World: 35 milyon dolar

Jake Paul: 34 milyon dolar

Markiplier : 30 milyon dolar

FuckJerry: 30 milyon dolar

Jackstheticeye : 27 milyon dolar

Matt Rife: 25 milyon dolar

KSI: 24 milyon dolar

Siz bu kişilerden hangilerini izliyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.