Ford CEO'sundan CarPlay Ultra Açıklaması: Apple'a Kötü Haber!

Navigasyon ve müzik gibi temel ihtiyaçlarda iyi bir deneyim sunan CarPlay, artık uygun fiyatlı araçlarda bile yer alıyor. Apple’ın bu yıl tanıttığı gelişmiş CarPlay Ultra, önce Aston Martin’de kullanıldı; sırada Porsche var.

CarPlay Ultra; Geliştirilmiş telefon yansıtma sistemi, CarPlay’in aynı anda birden fazla ekranda kullanılabilmesini ve klima ile sürüş modu gibi ayarların CarPlay arayüzünden yapılabilmesini sağlayarak araçla daha derin bir entegrasyon sunmak için tasarlandı.

Dışarıdan bakıldığında her şey çok iyi görünüyor olsa da, bazı otomobil üreticileri Apple'ın araç entegrasyonunu artıracak olmasından şikayetçi daha doğrusu endişeli. BMW'nin CarPlay Ultra hakkında yaptığı olumsuz açıklamaları sizlerle paylaşmıştık. Ford CEO'sundan da benzer bir açıklama geldi.

Ford CEO'su Farley: CarPlay Ultra'dan Pek Etkilenmedik!

Ford CEO’su Jim Farley, Apple CarPlay Ultra’yı Ford araçlarına dâhil etme konusunda “bekle-gör” yaklaşımı benimsediğini söyledi. Apple, lansmanın üzerinden epey zaman geçmesine rağmen Aston Martin ve Porsche dışında başka bir otomobil üreticisi açıklamadı.

Bu gecikmenin, yazılım modernizasyonu için kendi projelerini yürüten pek çok şirketin, Apple’ın araç içi tüm işlevleri ele geçirme isteğinden duyduğu endişelerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Mercedes-Benz CEO’su Ola Källenius da geçen yıl Decoder’a verdiği röportajda benzer kaygılarını dile getirmişti. Şimdi sıra Farley’de; o da CarPlay Ultra’nın ilk sürümünden pek etkilenmediğini itiraf ediyor.

“Ultra’nın ilk aşamasındaki uygulamayı beğenmedik ama Apple’a çok bağlıyız,” diyen Farley, Wall Street Journal yazarı ve Decoder programının konuk sunucusu Joanna Stern’e “Bu konuda Tim’le birçok kez konuştum” dedi.

Farley, Ford’un Apple’a hayır demediğini, yalnızca CarPlay Ultra’nın eller serbest sürücü asistanı gibi gelişmiş özellikler de dâhil olmak üzere bazı temel araç işlevleriyle nasıl etkileşime gireceğine dair netlik istediğini belirtti.

“Apple markasının ne kadar ileri gitmesini istersiniz?” diye soran Farley, “Apple markasının aracı çalıştırmasını mı istersiniz? Hızını sınırlamasını mı? Erişimi kısıtlamasını mı?” dedi.

Farley, Ford Pro ticari müşterilerinin şu anda filodaki araçların konumunu takip etmek ve sürücü erişimi ya da hız sınırlarını belirlemek için şirketin kurumsal yazılımını kullanabildiğini hatırlattı. Benzer araç işlevlerinin CarPlay Ultra üzerinden Apple’ın kontrolüne geçmesini istemediğini söyledi.

“Apple bunu yapmak ister mi?” diye devam eden Farley, “Eğer Apple bunu isterse, bence bu konuda zorlanırız. Çünkü o zaman dijital deneyim gerçekten karmaşık hâle gelir” dedi.

Farley, Ford’un tüketici tercihine bağlı kalmayı sürdüreceğini, yani şimdi veya gelecekte CarPlay ya da Android Auto’ya erişimi kısıtlama planı olmadığını vurguladı. Nitekim şirketin yeni Dijital Deneyim platformu, müşterilerin örneğin CarPlay’i tüm ekranı kaplayacak şekilde genişletmelerine olanak tanıyarak telefon yansıtma deneyimini geliştirmek üzere tasarlandı.

Diğer otomobil üreticileri ise farklı bir yol izledi. General Motors, geçen yıl aldığı tartışmalı bir kararla elektrikli araç serisinde telefon yansıtma hizmetlerine erişimi engelledi ve müşterilerine daha iyi bir yazılım deneyimi sunabileceğini savundu.

Ancak müşteriler, telefonlarındaki dijital deneyimi araç içi sistemlere açık ara tercih ettiklerini ifade etti. Farley ise Ford’un bu tercihe saygı göstermek istediğini, müşteriler ile onların tercih ettiği dijital deneyim arasında gereksiz engeller koymayacaklarını söyledi.

“Bundan para kazanmak için erişimi kısıtlamamız gerektiğini düşünmüyoruz,” diyen Farley, “İşin zorlaşmasını istemiyoruz. Telefonunuzu devre dışı bırakacak bir deneyim tasarlayabileceğimizi de sanmıyoruz. Ama aynı zamanda, ister otomatik sistemler olsun ister yolculuk planlama biçimi, Ford’un Google ve CarPlay’in sunduğu dijital deneyimin üzerine koyarak bunu daha da geliştirecek çalışmaları var” dedi.