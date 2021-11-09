Ford Çip Krizi Nedeniyle Gölcük'te Üretime Ara Verdi

Ford çip krizi nedeniyle bir fabrikasında üretime ara verme kararı aldı. Otomotiv sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Ford, yarı iletken tedarikinde yaşanan sıkıntılardan ötürü Gölcük'teki fabrikasında kısa süreliğine üretime ara verdi. Şirket tarafından alınan karar ile ilgil merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Ford Çip Krizi Sıkıntısından Dolayı Kısa Süreliğine Üretime Ara Verdi

Otomotiv endüstrisi ve teknoloji dünyası çip krizinden ciddi ölçüde etkilendi. Krizden etkilenen şirketler arasına Ford da katıldı. Şirket, yarı iletken tedarikinde yaşanan sıkıntılardan dolayı Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verme kararı aldı.

Çip krizi nedeni ile üretim tarafında zor zamanlar yaşayan şirketlerden bir tanesi olan Ford, Gölcük fabrikasında 6-17 Kasım tarihleri arasında üretime ara verdi. Şirket, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında üretime devam edileceğini duyurdu.

Ford, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Şirket, yaptığı açıklamada, "Yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntılara bağlı olarak dünya çapında otomotiv endüstrisinde zorluklar ve üretim kesintileri yaşanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"14 Nisan 2021 ve 11 Mayıs 2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda ve son olarak 27.10.2021 tarihinde kamuya açıklanan faaliyet raporumuzda da belirtildiği üzere, yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntılara bağlı olarak dünya çapında otomotiv endüstrisinde zorluklar ve üretim kesintileri yaşanmaktadır. Ana ortaklarımızdan Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve şirketimizin tedarikçileri ile yaptığı planlamalarla küresel çaptaki bu krizin etkilerinin en aza indirilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürmekle birlikte, gelinen aşamada Gölcük Fabrikamızda 6-17 Kasım tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarımızda ise üretime devam edilecektir. Üretime ara verilmesi nedeniyle son olarak 27.10.2021 tarihinde kamuya açıklanan faaliyet raporumuzda yer verilen 2021 yılına ilişkin toplam üretim ve toplam satış beklentilerimizde (ağırlıklı olarak ihracat adetlerinden olmak üzere) yaklaşık 18 bin adet azalış olacağı öngörülmektedir."

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