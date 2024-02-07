Ford, Tesla ve Çinli Üreticiler İçin Rekabetçi Bir EV Platformu Oluşturuyor!

CEO Jim Farley, gizli bir Ford elektirikli araç çalışma ekibinin Tesla ve Çinli ekipman üreticileri ile rekabet edebilmek için yeni bir düşük maliyetli elektrikli araç platformu geliştirdiğini söyledi. Ford CEO'su Jim Farley bugün bir kazanç çağrısında, daha önce bilinmeyen bir gizli bir çalışma biriminin yeni bir elektirikli araç platformunun geliştirilmesi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Farley'in son iki yıldır geleneksel şirket yapısının dışında bir "startup" olarak faaliyet gösterdiğini söylediği bu ekip, düşük maliyetli bir elektrikli platform geliştirmeye odaklandı. Bu yeni esnek platform, gelecek birkaç aracın temelini oluşturacak.

Bu yeni araçların özellikleri belirsiz olsa da Farley, bu platformun ana hedefinin düşük maliyet olduğunu belirtti.

Ford, Elektrikli Araç Sahiplerinin Bağlılık Gösterdiğini Belirtiyor

Elektrikli araç alıcılarının bir kez elektrikli aracı deneyimledikten sonra elektrikli araçlara bağlılıklarını sürdürdüklerini, ancak ön masrafların bu geçişi başlangıçta beklenenden daha yavaş hale getirdiğini belirtti.

Farley, yeni platformun, elektrikli araç pazarındaki nihai rakipler olarak gördüğü “uygun fiyatlı Tesla'lar ve Çinli üreticilerle” mücadele etmeyi amaçladığını açıkladı.

Bu, Tesla'nın Model Y'sinin Ford'un Mustang Mach-E'sinin birkaç bin dolar altında olduğu ve Tesla'nın en ucuz aracı olan Model 3 sedanın neredeyse 8.000 dolar daha ucuz olduğu bir zamanda geliyor. Ford'un en pahalı araçlarından bazıları olmasına rağmen, şirket bu araçlardan kâr elde edemedi ve 2023 yılında elektrikli araçlardan 4,7 milyar dolar zarar etti.

Bu da geliştirilen yeni platformun her açıdan kâra odaklanacağı anlamına geliyor. Farley bu amaçla yeni platformun “yazılım ve hizmetler için geniş bir kurulum tabanı” olacağını belirtti. Spesifik hizmetlerden bahsedilmedi, ancak şu anda Ford eller serbest sürüş sistemi BlueCruise'i ayda 75 dolara sunuyor.

Şirketin filo ve iş odaklı kamyon bölümü Ford Pro, 2023 yılında yazılım aboneliklerinde (araç içi iletişim ve şarj modelleri gibi şeyler için) neredeyse %50 büyüme gördü ve Ford yöneticileri aboneliklerin yüksek kârlı olduğunu vurguluyor.

Şirket yetkililerinin şimdiye kadarki mevcut nesilden farklı olarak kârlı olması gerektiğini söylediği 2026'da gelecek olan bu yeni nesil elektrikli araçların daha fazla abonelik sunması olasılık dahilinde.