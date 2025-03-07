Ford Sevilen Modelinin Fişini Çekiyor!

Otomobil sektörü değişen tüketici talepleri ve elektrikli dönüşümüyle birlikte yeni trendlere doğru yol alıyor. Bununla birlikte pek çok üretici yeni modellerine odaklanırken bir yandan da eski modellerinin üretimini bir bir sonlandırma kararı alıyor. Volkswagen'in Passat Sedan üretimini yeni modellerin üretimi için yer ayırması adına sonlandırmasının ardından sıra Ford Focus'a geldi. Ford yönetimi aldığı karar ile Focus'un üretimini sonlandırma kararı aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Ford Focus İçin Yolun Sonu!

Amerikan otomobil markası Ford model ailesindeki en sevilen modellerden biri için daha zor bir karar aldı. Markanın geçtiğimiz dönemlerde üretimi sonlandırılan Fiesta ve Mondeo modellerinin yanına bir de Focus eklenmiş oldu. Türkiye'de oldukça sevilen ve her yeni modelinde satış rekorlarını kıran model için Almanya'daki Saarlouis fabrikasında Kasım ayı itibariyle üretimi sonlandırma kararı alındı. Hala bir Ford Focus sahibi olmak istiyorsanız geç değil zira siparişlerin ne zaman kapanacağı konusunda bilgi verilmedi.

Ford Nisan 2022 tarihinde sevilen modeli Fiesta için üretimi durdurma kararı almıştı. Dünya genelinde pek çok kitleye hitap eden Fiesta modelinin üretimden kalkması aslında biraz da giriş seviyesi hatchback modelleri yerine tüketicilerin SUV görünümlü modellere kayması sebebiyle olmuştu. Bir süredir marka Puma gibi modelleriyle B ve C segmentindeki ürünlerine alternatifler sunmuştu. SUV sınıfındaki modellerinin tüketiciler tarafından daha fazla rağbet gördüğünü fark eden üretici sedan ve hatchback modelleri için yolun sonuna geldiğini bildirdi.

Bunun yanında bir de markanın özellikle D segmentindeki temsilcisi olan Mondeo'nun üretiminin sonlandırılması var. Focus'un üretiminin bitmesi ise özellikle hızlı otomobiller seven kullanıcıları üzdü zira bu krar Ford'un Avrupa pazarındaki tek manuel şanzımana sahip hot-hatch modelinin de üretiminin bitmesi anlamına geliyor. Yeni dönemde pazardaki bu boşluğa yönelik bir model gelir mi orası bilinmez ancak manuel hızlı hatchback otomobillerin de bir bir aramızdan ayrıldığını söylemek mümkün.

Peki siz Ford tarafından alınan bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...