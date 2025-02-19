Toyota, Corolla'nın Üretimini Sonlandırıyor!

Japonya merkezli otomotiv devi Toyota özellikle sağlam ve bakım masrafı olmayan otomobilleri ile ön plana çıkmakta. Ülkemizde ise yerli üretimi yapılan Corolla ve CH-R modelleri ile dikkat çeken marka eski Corolla modeli için radikal bir karar aldı. Markanın düşük gelirli ekonomiye sahip bölgeler için geliştirdiği eski nesil Corolla modelinin üretimi sonlandırıldı. Peki bu karar neden alındı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Toyota Eski Nesil Corolla Üretimini Sonlandırdı!

Japon otomotiv devi Toyota dünya genelinde pek çok farklı pazar için otomobil üretimi yapmakta. Bu noktada alınması gereken bazı radikal kararlar olmakta zira bölgeden bölgeye ekonomik şartlar değişmekte ve tüketicilerin gelir dağılımları da farklılık göstermekte. Bu sebeple Toyota bazı bölgeler için özel otomobiller satışa sunmakta. Tahmin edeceğiniz üzere bu bölgeler arasında ilk sırada Hindistan ve Brezilya gelmekte.

11. nesil Toyota Corollanın E160 kodlu model olduğunu otomobil tutkunları hatırlayacaktır. Türkiye'de de oldukça sevilen bu model 2013 ve 2019 yılları arasında üretilmiş 11. nesil Corolla modelidir. Daha sonrasında marka bu modeli satıştan kaldırmış ve 12. nesil E170 kodlu Corolla'yı satışa sunmuştur. Ancak Hindistan ve Brezilya gibi pazarlarda 11. nesil Corolla modeli ufak bir makyaj işlemi görerek tekrar satışa sunuldu.

Bölgenin uygun fiyatlı otomobili olarak adlandırılan bu yeni modelin ismi ise Corolla Axio Sedan ve Corolla Fielder Wagon'du. Marka tarafından yapılan açıklamaya göreyse artık bu otomobillerin üretimi bitti. Bu aslında bizlere yeni Corolla için bir işaret olabilir. Zira bu pazarlar için uygun fiyatlı model ihtiyacı devam etmekte ve sıra 12. nesil Corolla'nın akraba modellerine gelmiş olabilir.

Son olarak araçların 2012 yılından beri üretimde oldukları ve 13 yıllık bir üretim süreçlerinin olduğunu da eklerken Türkiye'de satılsaydı fiyatı ne kadar olurdu acaba sorularına da yanıt verelim. Sedan modelden örnek vermek gerekirse aracın en baz donanımını manuel şanzıman seçeneğiyle satın almak istediğinizde marka tarafından listelenen fiyat 1 milyon 639 bin 600 yen olarak belirtiliyor. Bu da Türk Lirası'na çevrildiğinde yaklaşık olarak 400 bin TL yapmakta.

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