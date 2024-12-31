Ford'un X Hesabı Hacklendi: İsrail-Filistin Savaşına Gönderme Yapıldı!

Son yıllarda pek çok markanın resmi sosyal medya hesaplarının hacklendiğine şahit olduk. Bunlardan sonuncusu ise geçtiğimiz gün ABD merkezli otomotiv devi Ford'un başına geldi.

Ünlü otomobil markasının resmi X hesabı geçtiğimiz günün akşamı bilgisayar korsanları tarafından ele geçirdi. Saldırganlar, hesap üzerinden yaptığı paylaşımlarda İsrail-Filistin savaşına gönderme yaptı.

Ford X Hesabı: "İsrail Terörist Bir Devlettir.”

Hacker grubu, gece saatlerinde Ford Fort Motor Company hesabından üç farklı paylaşım yaptı. Söz konusu gönderilerde hespi İsrail-Filistin savaşına gönderme yapılırken , “Filistin’e Özgürlük”, “İsrail terörist bir devlettir.” ve "Tüm gözler Gazze'de" gibi ifadelere yer verildi.

Kısa bir süre içerisinde hesabı hacker grubundan geri almayı başaran Ford, mevcut paylaşımları kaldırdı ve konu hakkında aynı hesap üzerinden bir açıklamaya yayınladı. Firma, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

“X sayfamız ele geçirildi ve Ford yetkililerinin onaylamadığı 3 farklı paylaşım yapıldı. Gönderiler, asla Ford Motor Company’nin görüşlerini temsil etmemektedir. Şirketimiz ve X yetkilileri, yaşanan saldırıyı araştırıyor.”

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...