Sons of the Forest, Erken Erişimden Çıkış Tarihi Açıklandı!

Büyük merakla beklenen hayatta kalma oyunu Sons of the Forest, 22 Şubat 2024'te Erken Erişim aşamasından çıkacak. Oyun dünyası, oyuncuları şimdiden heyecanlandıran birkaç önemli gelişmeyle sallanıyor.

Shawn Ashmore, Oyunda Timmy LeBlanc Karakterine Hayat Verecek

Remedy'nin Quantum Break yapımından tanıdığımız ve oyunculuk kariyerine damgasını vuran Shawn Ashmore, Sons of the Forest'ta Timmy LeBlanc karakterine hayat verecek.

Oyuncular, Timmy'nin karakterinin genişleyen rolü ve hikayesinin detaylarını merakla bekliyor.

Timmy, mevcut oyun versiyonunda Site 2'ye gitme arzusu ve final sahnesinde oyuncuya eşlik etmesiyle dikkat çekiyor. Ancak hikaye henüz tam olarak şekillenmemiş durumda; oyuncular, v1.0 güncellemesinin bu gizemleri aydınlatıp aydınlatmayacağını heyecanla bekliyorlar.

Geliştirici ekip Endnight, yaklaşan büyük güncellemenin yanı sıra oyunun geleceği için desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.

Bu gelişme, oyuncular arasında büyük bir heyecan yarattı ve bekleyiş, oyunun çıkışından sonra ne gibi sürprizlerle karşılaşacakları konusunda artarak devam ediyor.

Sons of the Forest, şu anda sadece Steam Erken Erişim aşamasında bulunuyor ve piyasaya sürüldükten sonraki ilk 24 saat içinde iki milyondan fazla kopya satarak büyük bir ilgi topladı.