Formula 1, İstanbul'a Geri Döndü! İşte Tarihler

Formula 1 yarışları 9 yılın ardından yeniden İstanbul'da yapılacak. Formula 1 yarışları ne zaman yapılacak? İşte Formula 1 yarışları İstanbul'da ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı.

Formula 1 Yarışları İstanbul'da Ne Zaman Yapılacak?

Formula 1 yarışları 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul Park’ta düzenlenecek. Yarışmaya seyirci alınıp alınmayacağına dair net bir bilgi şu an için bulunmuyor. Konu hakkında detaylar geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.

Ülkemizde Formula 1 yarışları ilk kez 2005 yılında düzenlenmişti. 2011 yılından sonra yarışlar Türkiye'de yapılmamıştı. 9 yılın ardından Formula 1 yarışları Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Sizler Formula 1 yarışlarının 9 yılın ardından ülkemizde yeniden gerçekleştirilecek olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen alt kısımda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı ihmal etmeyin!