Formula 1'in Türkiye'deki Yayın Hakkı Belli Oldu: Nerede Yayınlanacak?

Formula 1 artık Türkiye televizyonlarından da izlenebilecek. Spor ve medya kanalı olan beIN Medya Grubu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı 2033'e kadar aldı.

beIN Sports, yalnızca Türkiye için değil aynı zamanda Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yer alan 25 farklı ülkenin yayın haklarını da birçok alanda kapsıyor. Bunlara antrenman turları, koşu yarışları, Formula 2, Formula 3 ve Porsche Supercap da dahil.

Bu Anlaşmayla İlgili Yorumlar Neler?

Digiturk ve beIN Medya Grubu Üst Yöneticisi olan Yousef Al-Obaidly anlaşmayla ilgili şunları ekledi:

''Formula 1, olağan üstü pörtföyümüzün en önemli parçalarından biri. Milyonlarca sporsever için heyecan verici Formula 1 deneyimleri yaratmanın yanı sıra merak uyandıracak içerikler ve yenilikçi yayıncılık yoluyla yeni bir jenarasyonun oluşmasını sağlamak için sabırsızlanıyoruz.''

Formula 1 Başkanı ve Üst Yönetici olan Stefano Domenicali de 2004'ten bu yana Orta Doğu'da yarışlara ilgi duyan hayran kitlesinde artış olduğunu belirtti. beIN hakkında kendilerine kaliteli bir iş ortağı bulduklarından bahsetti.

beIN, bu anlaşma ile birlikte toplam 35 ülkede Formula 1'in yayıncısı haline gelmiş oldu.